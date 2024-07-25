Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Имитация новых окон и шкафы без дверей: в Атырау выявлены шокирующие нарушения в центре для инвалидов

Имитация новых окон и шкафы без дверей: в Атырау выявлены шокирующие нарушения в центре для инвалидов, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 16:31 Фото: Департамент Агентства РК по противодействию коррупции по Атырауской области
Антикоррупционная служба совместно с волонтерами провела мониторинг реконструкции Центра социальных услуг №2 в Кульсары, на которую было выделено 2,1 млрд тенге. В результате мониторинговая группа выявила многочисленные нарушения и несоответствия ПСД, передает корреспондент Zakon.kz.

В свое время по программе "Сто школ, сто больниц" во всех семи районах Атырауской области, в том числе и в Кульсары, были построены туберкулезные диспансеры. Но потом правила лечения туберкулеза изменились, и сейчас люди с легкой формой инфекции лечатся амбулаторно или в областном центре фтизиопульмонологии. В связи с этим было принято решение переоборудовать тубдиспансер в центр №2 для взрослых с психоневрологическими заболеваниями старше 18-ти лет. Стоит отметить, что такой же центр, но под номером №1, сейчас есть в селе Сарайшык Махамбетского района.

"Хотя объект сдан в эксплуатацию 28 декабря 2023 года, на данный момент здесь никто не проживает. При проверке здания нами была обнаружена нестыковка объекта проектно-сметной документации, согласно которому окна должны были быть заменены на новые. Однако мы увидели, что оконные блоки из ПВХ не были обновлены, вместо этого была создана имитация новых окон, путем покрытия подоконных досок самоклеящейся бумагой белого цвета. Только в главном корпусе должны были заменить 200 окон с комплектами, на которые было выделено 53,1 млн тенге", – сообщили в Антикоре.
Имитация новых окон и шкафы без дверей: в Атырау выявлены шокирующие нарушения в центре для инвалидов, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 16:31

Фото: Департамент Агентства РК по противодействию коррупции по Атырауской области

Также выявлено, что потолки уже пришли в негодность, в душевых кабинах отсутствуют смесители, а металлические шкафы были без дверей.

Имитация новых окон и шкафы без дверей: в Атырау выявлены шокирующие нарушения в центре для инвалидов, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 16:31

Фото: Департамент Агентства РК по противодействию коррупции по Атырауской области

"Центр, рассчитанный на 150 человек, был открыт в 2023 году, однако вот уже семь месяцев как он пустует. В целях предупреждения и исключения коррупционных рисков в деятельности социально значимых объектов, контроль над данным центром будет на постоянной основе", – отметили в надзорном ведомстве.

Ранее сообщалось, что Антикоррупционная служба предотвратила нерациональное расходование бюджетных средств на сумму 30 млрд тенге.

Читайте также

Электросирена, электросирены, сирены, сирена, система оповещения населения
Сирены прозвучат в Алматы 26 июля
Построят в Талдыкоргане
В Талдыкоргане построят онкологический центр
Осужден руководитель отдела МЧС по Павлодарской области
Осужден руководитель отдела в МЧС по Павлодарской области
Динара Канбетова
Антикор Антикор Атырау Атырауская область 2024 год Волонтеры
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
НАСА: После вспышки на Солнце на Земле может отключится электричество
НАСА: После вспышки на Солнце на Земле может отключиться электричество
Жара до +45°С надвигается на Казахстан
Жара до +45°С надвигается на Казахстан
Минздрав, Казахстан, СК &quot;Фармация&quot;
Кто из руководителей лишился своих кресел в системе здравоохранения после проверки ВАП и Антикора
Спустя полгода найден автобус, рухнувший под землю на руднике &quot;Майкаинзолото&quot;
Спустя полгода найден автобус, рухнувший под землю на руднике "Майкаинзолото"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: