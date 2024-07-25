Имитация новых окон и шкафы без дверей: в Атырау выявлены шокирующие нарушения в центре для инвалидов

Антикоррупционная служба совместно с волонтерами провела мониторинг реконструкции Центра социальных услуг №2 в Кульсары, на которую было выделено 2,1 млрд тенге. В результате мониторинговая группа выявила многочисленные нарушения и несоответствия ПСД, передает корреспондент Zakon.kz.

В свое время по программе "Сто школ, сто больниц" во всех семи районах Атырауской области, в том числе и в Кульсары, были построены туберкулезные диспансеры. Но потом правила лечения туберкулеза изменились, и сейчас люди с легкой формой инфекции лечатся амбулаторно или в областном центре фтизиопульмонологии. В связи с этим было принято решение переоборудовать тубдиспансер в центр №2 для взрослых с психоневрологическими заболеваниями старше 18-ти лет. Стоит отметить, что такой же центр, но под номером №1, сейчас есть в селе Сарайшык Махамбетского района.

"Хотя объект сдан в эксплуатацию 28 декабря 2023 года, на данный момент здесь никто не проживает. При проверке здания нами была обнаружена нестыковка объекта проектно-сметной документации, согласно которому окна должны были быть заменены на новые. Однако мы увидели, что оконные блоки из ПВХ не были обновлены, вместо этого была создана имитация новых окон, путем покрытия подоконных досок самоклеящейся бумагой белого цвета. Только в главном корпусе должны были заменить 200 окон с комплектами, на которые было выделено 53,1 млн тенге", – сообщили в Антикоре.

Фото: Департамент Агентства РК по противодействию коррупции по Атырауской области

Также выявлено, что потолки уже пришли в негодность, в душевых кабинах отсутствуют смесители, а металлические шкафы были без дверей.

Фото: Департамент Агентства РК по противодействию коррупции по Атырауской области

"Центр, рассчитанный на 150 человек, был открыт в 2023 году, однако вот уже семь месяцев как он пустует. В целях предупреждения и исключения коррупционных рисков в деятельности социально значимых объектов, контроль над данным центром будет на постоянной основе", – отметили в надзорном ведомстве.

Ранее сообщалось, что Антикоррупционная служба предотвратила нерациональное расходование бюджетных средств на сумму 30 млрд тенге.