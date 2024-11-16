Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Аномальные суммы помогли вычислить факты коррупции в школах и детских садах Актобе

Коррупцию в школах и детских садах выявили в Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2024 17:45 Фото: Zakon.kz
Антикоррупционная служба провела проверки в сфере образования Актюбинской области и выявила ряд нарушений, передает Zakon.kz.

По информации "Диапазон", в 2023 году сотрудники Департамента по противодействию коррупции проверили сферу образования региона и выявили схемы незаконного вывода бюджетных средств путем перечисления аномальных сумм при начислениях заработных плат. Подобные нарушения обнаружили и в детских садах области.

"По рекомендациям антикоррупционной службы, информационная система "Парус" и "1С – бухгалтерия" были доработаны, а отделы образования наделили функцией по контролю за движением бюджетных средств. Но несмотря на принятые меры, в августе 2024 года наш департамент повторно установил факты хищения бюджетных средств в ряде школ Актюбинской области. Это является свидетельством того, что руководство образования региона самоустранилось от контроля данной ситуации", – говорится в сообщении антикоррупционной службы.

Ранее в антикоррупционной службе рассказали об итогах анализа расходов самого дорогого футбольного клуба – ФК "Астана", на который приходится 25% средств от всего бюджета на футбол.

Читайте также

Социальные сети, instagram, facebook, whatsapp, vkontakte, twitter, tiktok, инстаграм, фейсбук, вотсап, твиттер, контакт, вконтакте, тикток, телефон, мобильный интернет
Житель Жамбыской области взыскал моральный вред за публикацию видео в TikTok
Выживаемость казахстанских недоношенных детей выросла в 4 раза
В четыре раза выросла выживаемость недоношенных детей в Казахстане
Закрытая трасса, закрыто, стоп, снег, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога, дорога закрыта, заносы, занос
Почти без осадков, но с метелью: какая погода ожидает казахстанцев 17 ноября
Сахибам Садырова
Образование Актобе 2024 год Коррупция
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Что готовит зима 2024-2025 для Казахстана
Что готовит зима 2024-2025 для Казахстана
Стало известно, где Бишимбаев отбывает наказание
Стало известно, где Бишимбаев отбывает наказание
Аслан Бжания отказался уходить в отставку
Президент Абхазии отказался уйти в отставку и попросил не поддаваться провокации
Фильм
Казахстанский фильм официально утвердили на соискание премии "Оскар"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: