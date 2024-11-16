Аномальные суммы помогли вычислить факты коррупции в школах и детских садах Актобе

Антикоррупционная служба провела проверки в сфере образования Актюбинской области и выявила ряд нарушений, передает Zakon.kz.

По информации "Диапазон", в 2023 году сотрудники Департамента по противодействию коррупции проверили сферу образования региона и выявили схемы незаконного вывода бюджетных средств путем перечисления аномальных сумм при начислениях заработных плат. Подобные нарушения обнаружили и в детских садах области.

"По рекомендациям антикоррупционной службы, информационная система "Парус" и "1С – бухгалтерия" были доработаны, а отделы образования наделили функцией по контролю за движением бюджетных средств. Но несмотря на принятые меры, в августе 2024 года наш департамент повторно установил факты хищения бюджетных средств в ряде школ Актюбинской области. Это является свидетельством того, что руководство образования региона самоустранилось от контроля данной ситуации", – говорится в сообщении антикоррупционной службы.

Ранее в антикоррупционной службе рассказали об итогах анализа расходов самого дорогого футбольного клуба – ФК "Астана", на который приходится 25% средств от всего бюджета на футбол.