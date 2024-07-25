Дождливое лето в Алматы: какие изменения в городе вызовут ливни и грозы

В Алматы наблюдается очень дождливое лето. Многие жители отмечают, что не припомнят такого количества осадков в жаркие месяцы года. Специалисты утверждают, что такое состояние погоды считается нормой. Но все же чего можно ожидать от обилия влаги – объяснили Zakon.kz специалисты.

Большинство алматинцев задаются вопросом, что изменится в экосистеме мегаполиса из-за такого количества осадков этим летом. Повлияет ли обилие влаги на привычные городские растения, насекомых и животный мир?

Специалисты городского акимата отметили, что, определенно, частые дожди могут оказать влияние на рост растений и состояние зеленого фонда в Алматы.

"Увеличение количества влаги способствует ускоренному росту многих видов деревьев, таких как ива, тополь, клен и другие, которые были не так давно высажены Управлением экологии и окружающей среды. Большое количество воды необходимо для фотосинтеза и других жизненных процессов. Это способствует развитию более густой и здоровой растительности в городе, а следовательно, улучшению качества воздуха, снижению уровня шума и, в целом, повышению общей эстетической привлекательности города". Управление экологии и окружающей среды города Алматы

Хорошо растут в условиях высокой влажности и быстро достигают значительных размеров ивы, особенно плакучие. Они часто используются для укрепления берегов водоемов и в ландшафтном дизайне южной столицы.

Фото: Zakon.kz

Кроме того, известны своим быстрым ростом и способны хорошо переносить избыток влаги тополя. В Алматы они часто используются в качестве защитных насаждений и для озеленения городских территорий.

Влажную среду на этапе вегетации предпочитает и клен.

"Такие деревья, как красный клен, предпочитают влажные условия и быстро растут при обильных осадках. Этот вид деревьев также привлекает своей декоративностью", – сообщают специалисты.

Фото: акимат Алматы

При этом специалисты по городскому благоустройству подчеркнули, что важно учитывать влияние и избыток влаги.

"Такие условия могут вызвать заболачивание почвы. Оно приводит к гниению корней и гибели некоторых растений. Особенно это актуально для растений, которые не приспособлены к таким условиям и предпочитают более сухую среду", – сказали специалисты.

Фото: акимат Алматы

Вместе с тем проводится регулярный мониторинг санитарного состояния зеленых насаждений с целью своевременного выявления и устранения заболеваний.

Частые дожди и насекомые

Фото: pixabay

По словам экспертов, участившиеся осадки летом, как, впрочем, и этой весной, создают идеальные условия для увеличения популяции водолюбивых насекомых. А вот другие букашки, которые привыкли к засушливой среде, могут серьезно усложнить жизнь.

"В условиях высокой влажности увеличивается численность комаров и других насекомых, предпочитающих влажную среду. В то же время насекомые, предпочитающие сухие условия обитания, такие как определенные виды муравьев и пауков, могут испытывать стресс и сокращение численности популяций из-за повышения влажности и изменения микроклиматических условий", – отмечают специалисты.

Фото: акимат Алматы

Кроме того, ливни и грозы через день досаждают и горожанам. Некоторые районы города заливает настолько, что сложно передвигаться не только пешком, но и на автомобиле. Так, из-за обильного выпадения осадков во время июньской грозы несколько раз дождевые воды затапливали не только улицы и дворы, но и подземные переходы.

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Также из-за сильных осадков дождевая вода проникла в новый терминал Международного аэропорта Алматы, залив по щиколотку пол одного из залов аэропорта.

Безусловно, коммунальщики активно борются с заторами в арыках и ливневках мегаполиса, очищая их от бытового и природного мусора, чтобы обеспечить беспрепятственный пропуск воды в арычных переходах. Все городские силы направляют на ликвидацию подтоплений на отдельных участках города. Где не удалось избежать разлива воды, раскладываются мешки с песком, в ход идут и мотопомпы.

Фото: акимат Алматы

Дежурство в периоды обильных осадков организовывается в круглосуточном режиме. К помощи городу подключается и Департамент по ЧС Алматы.

Чаще всего разливы ливневых вод встречаются в 17 участках города: в Алатауском районе имеется 10 участков, в Ауэзовском и Алмалинском районах их по одному. Страдают от последствий обильных дождей Наурызбайский и Жетысуский районы. Виною тому – несовершенство водоотводящей системы, а зачастую – малая пропускная способность арыков.

В городской администрации города рассказали, какие меры приняты для борьбы с возможными последствиями ливней.

"Для предотвращения негативных последствий обильных осадков проводится модернизация и улучшение городской дренажной системы. Таким образом будет обеспечен эффективный отвод избыточной воды с городских территорий", – сказали специалисты.

Как пояснили в акимате, новая система модернизации включает в себя установку дополнительных ливневых канализаций, водопропускных труб и дренажных насосов.

Особенно часто причинами подтопления становится отсутствие, либо малая пропускная способность арычных сетей.

Фото: акимат Алматы

Как рассказали в акимате, для решения всех этих проблем на протяжении нескольких лет проводятся комплексные меры по избежанию возможных подтоплений в городе. Важна реальная картина, и для этого проведена инвентаризация водных объектов южной столицы: обследована арычная система, ливневая канализация, реки и водоемы города. В результате были выявлены 1525 км уязвимых участков в арычной системе мегаполиса.

Так, в 2022 году в целях организации системного мониторинга и выработки мер по предупреждению и ликвидации последствий подтоплений в городе были определены 102 участка, подверженных подтоплениям. За 2022-2023 годы завершены работы по устранению рисков на более чем 100 наиболее подтапливаемых участках. В восточной, центральной и западной частях города по сей день ведется строительство и реконструкция арычных сетей и ливневой канализации.

"Согласно проекту, в восточной части города предусмотрены строительство и реконструкция 69,7 км арычных и ливневых сетей на 87 улицах. Большая часть работ уже завершены. На сегодня ведутся работы по 22 улицам Медеуского района и 27 улицам Турксибского районов, ремонт которых планируется завершить до конца года. В центральной части города работы завершены на 97 улицах из запланированных 169 улиц протяженностью 159,7 км. На сегодня ведутся работы в Алмалинском, Бостандыкском и Жетысуском районах. А в западной части предусмотрено 146,6 км на 160 улицах. Из них завершены работы на 64 улицах общей протяженностью 41,8 км". Акимат Алматы

Мероприятия по защите населения от подтопления талыми и дождевыми водами предусмотрены согласно пункту 5,3 раздела "Зеленый Алматы" Дорожной карты по реализации Программы развития города до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года предусмотрены.

Фото: Zakon.kz

Как утверждают ученые, ливневые дожди прогнозировать труднее обычных. Поэтому они вызывают значительные последствия. По всему миру вызванные выпадением осадков паводки и наводнения угрожают жизни людей и наносят значительный экономический ущерб государствам и городам. Исследователи полагают, что на интенсивность круговорота воды в природе могут влиять глобальные изменения климата в мире и рост среднегодовой температуры.

Теперь же синоптики предупреждают о сильной жаре на юго-востоке Казахстана. С 25 по 27 июля синоптики прогнозируют до +35...+43 градусов.

Так, днем на юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем в центре области порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области сохранится сильная жара +35+37. В Алматы днем ожидается сильная жара +35.

Днем на севере, в центре Алматинской области ожидается очень сильная жара +40+41. В период 25-29 июля ожидается нарастание пожарной опасности от высокой (4 класс) до чрезвычайной (5 класс) пожарной опасности. В Конаеве днем ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с, сохранится сильная жара +35+37.