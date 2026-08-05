"Таза Қазақстан": в Шымкенте продолжаются экологические акции и работы по озеленению

В Шымкенте в рамках общенациональной программы "Таза Қазақстан" продолжаются экологические мероприятия, направленные на благоустройство городской среды, сохранение зеленого фонда и формирование экологической культуры населения, сообщает Zakon.kz.

Очередные акции объединили работников коммунальных служб и активную молодежь города.

В жилом массиве Орманшы на территории питомника "Тұқымбақ" состоялся масштабный субботник. В акции приняли участие более 100 сотрудников коммунальных предприятий из пяти районов города, которые совместными усилиями выполнили работы по уходу за зеленой зоной.

В ходе мероприятия были скошены разросшиеся сорные травы, проведена обрезка деревьев, очищена территория от сорняков и выполнены работы по благоустройству. Такие мероприятия способствуют полноценному росту саженцев и поддержанию питомника в надлежащем состоянии. В настоящее время здесь также ведется подготовка к предстоящему осеннему сезону посадки деревьев.

По словам исполняющего обязанности директора коммунального государственного учреждения "Жасыл белдеу" Ербола Есиркепова, работы в питомнике ведутся непрерывно на протяжении всего года.

"Сегодня к общему делу присоединились сотрудники всех пяти районов города, за что мы выражаем им благодарность. Поскольку питомник находится на орошаемой территории, сорная растительность появляется очень быстро. С помощью собственной техники мы рыхлим почву примерно 20 раз в год. После каждой обработки уничтожается около 30 процентов сорняков, остальные удаляются вручную. Мы постоянно готовимся к весеннему и осеннему сезонам посадки деревьев, поэтому работа здесь продолжается круглый год". Ербол Есиркепов

Следует отметить, что площадь питомника, расположенного в жилом массиве Орманшы, составляет 12 гектаров. Здесь выращиваются различные виды деревьев и кустарников, предназначенные для озеленения Шымкента. Ежедневно на территории питомника трудятся 35 работников, которые занимаются поливом, уходом за саженцами, рыхлением почвы и очисткой территории от сорной растительности.

Выращенные здесь саженцы впоследствии высаживаются на улицах города, в парках, скверах, цветниках и других общественных пространствах. Поэтому каждая проведенная здесь работа по уходу за растениями является важным вкладом в улучшение экологической обстановки и увеличение зеленого фонда города.

Вместе с тем в рамках программы "Таза Қазақстан" в Шымкенте прошла масштабная экологическая акция с участием молодежи. Ее организовал городской Молодежный ресурсный центр. В мероприятии приняли участие 40 добровольцев в возрасте от 14 до 35 лет. Среди них – школьники, студенты колледжей и вузов, молодые специалисты, а также представители общественных организаций. Всех участников объединило стремление внести личный вклад в чистоту и благоустройство родного города.

Перед началом практической части акции состоялась встреча с участниками. Заместитель директора городского Молодежного ресурсного центра Куаныш Серикбай отметил, что защита окружающей среды является общей обязанностью каждого гражданина.

Во встрече также приняли участие представители Департамента полиции города Шымкента, органов прокуратуры и экологических служб. Они рассказали молодежи о важности формирования экологической культуры, соблюдения общественного порядка и бережного отношения к природе. Особое внимание было уделено роли общенациональной программы "Таза Қазақстан", реализуемой по инициативе главы государства, в повышении экологической культуры общества.

Спикеры подчеркнули, что подобные инициативы не ограничиваются обычными субботниками. Они играют важную роль в воспитании уважения к труду, чувства гражданской ответственности и любви к родной земле. Было отмечено, что забота о Родине начинается с чистоты собственного двора, своей улицы и города.

После встречи волонтеры провели работы по уборке и благоустройству территории здания Ассамблеи народа Казахстана и парка имени Абая. Каждый собранный пакет мусора, каждая очищенная дорожка и благоустроенный участок стали реальным вкладом в создание чистой, комфортной и современной городской среды.

Следует отметить, что молодежь Шымкента активно участвует в общественных инициативах и становится движущей силой позитивных изменений в стране. Молодые люди регулярно принимают участие в экологических акциях, волонтерских проектах и социально значимых мероприятиях, демонстрируя высокий уровень гражданской ответственности.

По мнению специалистов, подобные акции способствуют не только формированию экологического сознания, но и укреплению общественного единства и взаимной ответственности. Объединение молодежи вокруг общей цели оказывает положительное влияние не только на благоустройство городов, но и на развитие гражданской культуры в целом.