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Общество

Как казахстанец добился полного возврата 600 тысяч от турфирмы

Эмигрант, эмигранты, эмиграция, мигрант, мигранты, миграция, иммигранты, иммигрант, иммиграция, приезжий, приезжие, приезд, выезд, прибытие, вылет, переезд, прилет, аэропорт, люди в аэропорту, путешествие, репатриация, репатрианты, репатриант, кандас, кандасы, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2025 11:12 Фото: pixabay
В Комитете по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции Казахстана Zakon.kz рассказали интересный случай о том, как казахстанцу вернули 600 000 тенге за туристическую услугу, которой он не воспользовался.

Известно, что в 2025 году житель Актобе приобрел в одном из туристических агентств подарочный туристический сертификат на сумму 600 000 тенге для своих родителей. Но из-за ухудшения состояния здоровья матери воспользоваться поездкой не представилось возможным.

Потребитель уточнил, что через туристическое агентство не были забронированы ни тур, ни авиабилеты, ни гостиница, то есть туристская услуга фактически не была оказана.

Несмотря на это, представители агентства отказались возвращать внесенную сумму. Лишь позднее потребителю сообщили, что готовы удержать 10% от уплаченной суммы, а оставшуюся часть вернуть.

В соответствии со статьей пп. 2 и 6, п. 2 ст. 8-1 закона "О защите прав потребителей" исполнитель не должен включать в договор с потребителем условия, которые нарушают и (или) ущемляют права потребителя, исключение или ограничение прав потребителя в случае полного или частичного невыполнения или ненадлежащего выполнения продавцом (исполнителем, изготовителем) договорных обязательств и предоставление продавцу (исполнителю, изготовителю) права не возвращать уплаченную денежную сумму за непредоставленный товар (услуги, работы) в случае расторжения договора.

В соответствии с этим законом специалисты помогли мужчине оформить претензию.

"В результате средства, уплаченные потребителем за неоказанную туристическую услугу, были возвращены в полном объеме в сумме 600 000 тенге", – уточнили в Комитете.

Не так давно казахстанский блогер Мария Ахметова в сезон летних отпусков решила сравнить цены на проживание в популярном Дананге, который находится во Вьетнаме, и на побережье казахстанского Алаколя. Что из этого вышло, можно прочитать по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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