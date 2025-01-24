#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-11°
$
522.42
543.89
5.28
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-11°
$
522.42
543.89
5.28
События

На Алаколе упал дельтаплан: его владелец оштрафован на 55 тысяч

Зал суда, суд, молоток судьи, молоток, судейский молоток, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2025 17:48 Фото: pexels
25 июля 2024 года на Алаколе упал дельтаплан. Владелец воздушного судна не имел соответствующих разрешений, но предлагал отдыхающим платные полеты над озером. Сегодня, 24 января 2025 года, стало известно, что он оштрафован, сообщает Zakon.kz.

В публикации Главной транспортной прокуратуры говорится:

"Суд признал владельца дельтаплана виновным в нарушении порядка использования воздушного пространства Казахстана, предусмотренного частью 2 статьи 563 Кодекса об административных правонарушениях".

Также отмечено, что ему назначен штраф в размере 55 380 тенге, а летательный аппарат конфискован в пользу государства.

Напомним, что летом 2024 года на озере Алаколь произошла авария с участием указанного дельтаплана, в результате которой два человека получили травмы.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2025 17:48
На Алаколе упал дельтаплан: в КГА сделали заявление
, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2025 17:48

Уголовное дело по части 1 статьи 344 Уголовного кодекса РК было прекращено за примирением сторон.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Поделиться новостью
Читайте также
Новый кадр снежного барса: редкие снимки из Катон-Карагайского нацпарка
События
17:31, Сегодня
Новый кадр снежного барса: редкие снимки из Катон-Карагайского нацпарка
Где используется металл Qarmet
События
17:04, Сегодня
Где используется металл Qarmet
Как тигры из зоопарка Алматы обрадовались "посленовогоднему" подарку
События
15:43, Сегодня
Как тигры из зоопарка Алматы обрадовались "посленовогоднему" подарку
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: