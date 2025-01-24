На Алаколе упал дельтаплан: его владелец оштрафован на 55 тысяч

25 июля 2024 года на Алаколе упал дельтаплан. Владелец воздушного судна не имел соответствующих разрешений, но предлагал отдыхающим платные полеты над озером. Сегодня, 24 января 2025 года, стало известно, что он оштрафован, сообщает Zakon.kz.

В публикации Главной транспортной прокуратуры говорится:

"Суд признал владельца дельтаплана виновным в нарушении порядка использования воздушного пространства Казахстана, предусмотренного частью 2 статьи 563 Кодекса об административных правонарушениях".

Также отмечено, что ему назначен штраф в размере 55 380 тенге, а летательный аппарат конфискован в пользу государства.

Напомним, что летом 2024 года на озере Алаколь произошла авария с участием указанного дельтаплана, в результате которой два человека получили травмы.

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