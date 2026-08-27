Неплательщики алиментов спустили на ставки 600 млн тенге в Павлодарской области

279 должников по алиментам в Павлодарской области тратили деньги на азартные игры и букмекерские ставки, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на то, что с 2024 года должникам по алиментам запрещено участвовать в азартных играх, некоторые жители региона продолжали пополнять игровые счета. Как установили прокуроры, общая сумма таких пополнений превысила 600 млн тенге. Об этом передает пресс-служба прокуратуры Павлодарской области.

"При этом сумма выведенных денежных средств составила 415 млн тенге. Из числа выявленных лиц 97 являлись злостными неплательщиками алиментов", – говорится в сообщении.

По всем установленным фактам принимаются меры, виновных привлекут к ответственности. Проверку провели и в отношении букмекерских контор.

26 августа 2026 года на пленарном заседании Республиканской Августовской конференции президент рассказал о защите молодого поколения от духовных болезней и предрассудков.