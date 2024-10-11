Ботсад Алматы рассказал о загадочном растении с черепашьей головой и мифологическим прошлым

Администрация Главного Ботанического сада (ГБС) Алматы на постоянной основе рассказывает историю и уникальные свойства цветов, растущих на их территории. На этот раз специалисты опубликовали пост о загадочном растении с необычным названием – хелоне косая, сообщает Zakon.kz.

Отмечено, что на родине растения в Северной Америке его называют "черепашьей головой" или "черепахой" за сходство цветков с головой черепахи.

Но народные названия этим не ограничиваются, хелоне в разных местностях также называют "ракушечник", "змееголов", "змеиный рот", "голова трески", "рыбий рот" или "горькая трава".

Примечательно, что латинское название растения "хелоне" связано с древнегреческой мифологией, а именно с нимфой по имени Хелона.

Согласно легенде, Хелона отказалась присутствовать на свадьбе Зевса и Геры, высокомерно заявив, что нет места лучше своего собственного дома. В ответ на дерзость разгневанный Зевс сбросил в реку Хелону вместе с собственным домом, где она превратилась в черепаху, которая всегда носит свой дом на спине.

Хелоне косая (лат. Chelone oblique) – это многолетнее высокодекоративное растение, образующее прямостоячие кустики до 60 см высотой. Листья овальные с заостренным концом, рассеченно-зубчатые, с четко выделяющимися жилками, блестящие. Цветки розовые, собраны в крупные, плотные, колосовидные соцветия. Форма цветка у хелоне очень интересная и немного напоминает цветок львиного зева. Венчик у хелоне двугубой формы, верхняя губа выпуклая и прямая, а нижняя — оттопыренная и рассеченная на три лопасти.

Цветет с конца июля до сентября.

В коллекции ботсада хелоне косая появилась на закрытом коллекционном участке культиваров цветочно-декоративных и орнаментальных растений открытого грунта в 2023 году.

"Необычное растение привез из Бишкека из частной коллекции заведующий лаборатории интродукции цветочно-декоративных растений открытого грунта Ескендир Сатеков", – сказано в заключении.

Несколько дней ранее в ботсаду решили ответить на три часто задаваемых вопроса: почему вход и разрешение на проведение фото- и видеосъемки платные, почему запрещено кататься на велосипедах и почему нельзя устраивать пикники на газоне. Примечательно, но ответ на все эти вопросы один.