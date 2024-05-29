Ботсад Алматы не работает из-за отсутствия воды

Фото: Zakon.kz

В Алматы 29 мая 2024 года проходят плановые профилактические работы на сетях водоснабжения. Эти мероприятия повлияли на работу Главного ботанического сада (ГБС) города, сообщает Zakon.kz.

C предупреждением сад выступил на странице в Instagram: "Уважаемые посетители. Уведомляем вас о том, что 29 мая ботсад будет закрыт в связи с плановым отключением воды". В остальные дни, уточнили специалисты, график работы ГБС остается прежним. "Мы работаем ежедневно с 09:00 до 21:00, касса и вход – до 20:00. Технический перерыв работы кассы: 15:00-15:30". Пресс-служба Главного Ботанического сада Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Главный Ботанический Сад г.Алматы (@botsadkz) О плановой замене технологического оборудования на сетях водоснабжения в городе 29 мая с 08:00 до 20:00 сообщалось ранее. Временно ограничат подачу воды в трех районах Алматы. Подробно можно прочитать по ссылке. Читайте также Дикий кабан перепутал день с ночью в Бурабае

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