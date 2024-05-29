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Ботсад Алматы не работает из-за отсутствия воды

Ботсад Алматы не работает из-за отсутствия воды, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 13:26 Фото: Zakon.kz
В Алматы 29 мая 2024 года проходят плановые профилактические работы на сетях водоснабжения. Эти мероприятия повлияли на работу Главного ботанического сада (ГБС) города, сообщает Zakon.kz.

C предупреждением сад выступил на странице в Instagram:

"Уважаемые посетители. Уведомляем вас о том, что 29 мая ботсад будет закрыт в связи с плановым отключением воды".

В остальные дни, уточнили специалисты, график работы ГБС остается прежним.

"Мы работаем ежедневно с 09:00 до 21:00, касса и вход – до 20:00. Технический перерыв работы кассы: 15:00-15:30".Пресс-служба Главного Ботанического сада

О плановой замене технологического оборудования на сетях водоснабжения в городе 29 мая с 08:00 до 20:00 сообщалось ранее. Временно ограничат подачу воды в трех районах Алматы. Подробно можно прочитать по ссылке.

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