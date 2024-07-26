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В одном из районов Алматы частично ограничат проезд

Ремонт трассы, ремонт дороги, асфальтобетонные работы, асфальтоукладчики, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2024 16:30 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Ауэзовском районе Алматы частично закроют проезд на одном из участков по проспекту Алтынсарина для проведения ремонтных работ на теплосетях, сообщает Zakon.kz.

По информации ТОО "Алматинские тепловые сети", с 22:00 26 июля до 08:00 27 июля движение автотранспорта в Ауэзовском районе Алматы будет закрыто по проспекту Алтынсарина от городской больницы №6 до проспекта Абая в южном направлении.

При этом движение по проспекту Алтынсарина будет открыто в северном направлении.

В Алматы ограничат движение по пр. Алтынсарина, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2024 16:30

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Временные ограничения вводят для обеспечения безопасности проведения ремонтных работ на участке магистрального трубопровода. Его готовят к предстоящему отопительному сезону.

25 июля в связи с ремонтными работами также перекрыли движение на съездах с южной стороны проспекта Рыскулова в Алматы.

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