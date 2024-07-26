В одном из районов Алматы частично ограничат проезд

В Ауэзовском районе Алматы частично закроют проезд на одном из участков по проспекту Алтынсарина для проведения ремонтных работ на теплосетях, сообщает Zakon.kz.

По информации ТОО "Алматинские тепловые сети", с 22:00 26 июля до 08:00 27 июля движение автотранспорта в Ауэзовском районе Алматы будет закрыто по проспекту Алтынсарина от городской больницы №6 до проспекта Абая в южном направлении.

При этом движение по проспекту Алтынсарина будет открыто в северном направлении.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Временные ограничения вводят для обеспечения безопасности проведения ремонтных работ на участке магистрального трубопровода. Его готовят к предстоящему отопительному сезону.

25 июля в связи с ремонтными работами также перекрыли движение на съездах с южной стороны проспекта Рыскулова в Алматы.