27 июля в четырех областях Казахстана ожидается очень сильная жара

Синоптики рассказали корреспонденту Zakon.kz о том, какой будет погода в Казахстане в предстоящую субботу, 27 июля 2024 года.

По данным РГП "Казгидромет", сильная жара сохранится днем в Жамбылской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жетысуской, Абайской, на юге Туркестанской, Карагандинской областей.

"Днем на севере, в центре Алматинской, на севере, юге, в центре Жетысуской, в пустынных районах Туркестанской, на западе Жамбылской области ожидается очень сильная жара", – рассказали синоптики.

В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, на юго-западе Атырауской, на северо-западе, западе Карагандинской, на западе, юге Алматинской, на юго-востоке, юге Актюбинской, на юге Восточно-Казахстанской, на юге и в центре Абайской, на юге Улытауской областей ожидается высокая пожарная опасность.

А в Мангистауской, юго-востоке Атырауской, на юге Костанайской, на юге, в пустынных районах Туркестанской, в центре, на юге Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

"Под влиянием циклона и связанными с ним атмосферными фронтальными разделами сохраняется неустойчивый характер погоды на большей части страны – пройдут дожди с грозами, градом и шквалистым ветром, на северо-западе, севере страны ожидаются сильные дожди", – добавили в РГП "Казгидромет".

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Ранее сообщалось, что сильные дожди надвигаются на Казахстан. Но в РГП "Казгидромет" уточнили, что сильные дожди накроют лишь север страны.