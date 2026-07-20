Казахстан накроет непогода: объявлено штормовое предупреждение в 17 регионах

В 17 областях Казахстана на 21 июля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью на западе Карагандинской области ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, на западе области сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный, западный, днем на севере, востоке области 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, севере области сохраняется, на востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде днем ожидаются дождь, гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на западе, севере, востоке области Улытау ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, на севере области сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный, западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане ожидаются дождь, гроза. Днем ожидается ветер юго-западный, западный, порывы 15 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на севере Кызылординской области ожидаются дождь, гроза. Днем в центре, на севере, юге области пыльная буря. Ветер западный, днем в центре, на севере, юге области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке, юге Западно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, днем град. Ветер северо-западный, северный, днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. Днем на западе, юге области ожидается сильная жара 35 градусов. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность. На крайнем юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске ночью ожидаются дождь, гроза.

Днем в горных районах области Жетысу ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, на востоке области порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-39 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане днем ожидается сильная жара 37-39 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, юге, в горных районах Алматинской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, на западе, севере, юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-38 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, в центре области чрезвычайная пожарная опасность. В Алматы днем ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15-18 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-36 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Конаеве ожидается ветер северо-западный с переходом на юго-западный, временами порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-38 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. По горам Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов г. Алматы) днем ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, временами порывы 15-20 м/с.

На севере, западе Мангистауской области ожидаются дождь, гроза. Днем на северо-востоке, в центре области пыльная буря. Ветер северо-западный, днем на северо-востоке, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. Днем на юге, в центре области ожидается сильная жара 38 градусов. На севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью в горных районах Жамбылской области ожидаются дождь, гроза, днем на юге, западе, востоке, в горных районах области дождь, гроза, в горных районах области временами сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-западный, ночью в горных районах области, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 23 м/с. По области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе днем ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. Ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, в центре области Абай ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, на западе, севере, в центре области 15-20, днем порывы 23-28 м/с. В Семее ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов.

На севере, востоке, в центре Актюбинской области ожидаются дождь, гроза, днем град. Ветер северный, северо-западный, ночью на юге области порывы 15-20, днем 15-20 м/с. На западе, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе временами ожидаются дождь, гроза, днем град. Ветер северный, северо-западный, днем порывы 15-18 м/с.

На западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал. Ночью на севере области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, на севере, востоке, юге области 15-20, днем порывы 25 м/с. В Усть-Каменогорске ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, днем порывы 15-18 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-36 градусов.

Днем в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Днем на севере области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, на севере, западе, юге, в горных и предгорных районах области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте днем ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане ожидается ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на востоке, юге Атырауской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный, на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 35 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе области чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау ночью ожидаются небольшой дождь, гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Акмолинской области ожидаются дождь, гроза, на западе, севере, востоке области сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем временами 25 м/с. На западе, севере, юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау ожидаются дождь, гроза, днем временами сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с, временами 23 м/с.

В Павлодарской области ожидаются дождь, гроза, на севере, востоке, в центре области временами сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-восточный, на западе, юге, востоке области порывы 15-20, временами 25 м/с. На востоке, юге области ожидается высокая пожарная опасность, на юго-востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Павлодаре ожидаются дождь, гроза, град. Ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

В Костанайской области ожидаются дождь, гроза, на западе, севере, востоке области сильный дождь, днем град, шквал. Ночью и утром на востоке, юге области туман. Ветер северный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем временами 23 м/с. На западе, востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае ожидаются дождь, временами сильный дождь, гроза, днем град. Ночью и утром туман. Ветер северный, днем порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, на севере, востоке области сильный дождь, днем град, шквал. Ночью и утром на западе, юге области ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем на севере, востоке области порывы 15-20, временами 25 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске ожидаются дождь, временами сильный дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер северо-восточный, днем порывы 15-20, временами 23 м/с.

Ранее сообщалось, какой будет погода в Казахстане 21 июля.