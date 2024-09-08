В Астане закрыли проезд к остановкам по проспекту Туран
Фото: Zakon.kz
В Астане закрыли проезд сразу к двум остановочным пунктам общественного транспорта, расположенным по проспекту Туран, сообщает Zakon.kz.
В городском центре мониторинга и оперативного реагирования пояснили, что мера временная.
"Проезд перекрыт к остановочным пунктам "БЦ The Square", "СК Барыс Арена" по проспекту Туран. В связи с этим маршруты № 26, 40, 42, 202 временно не осуществляют там посадку и высадку пассажиров".
Фото: акимат Астаны
Пассажирам приносят извинения за доставленные неудобства и просят заранее планировать свой маршрут.
Ранее в Алматы рассказали о том, какие улицы будут перекрыты в мегаполисе из-за ремонтов дорог.
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