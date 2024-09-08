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В Астане закрыли проезд к остановкам по проспекту Туран

Автобус, общественный транспорт, городской транспорт, пассажиры, улица, остановка , фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2024 16:50 Фото: Zakon.kz
В Астане закрыли проезд сразу к двум остановочным пунктам общественного транспорта, расположенным по проспекту Туран, сообщает Zakon.kz.

В городском центре мониторинга и оперативного реагирования пояснили, что мера временная.

"Проезд перекрыт к остановочным пунктам "БЦ The Square", "СК Барыс Арена" по проспекту Туран. В связи с этим маршруты № 26, 40, 42, 202 временно не осуществляют там посадку и высадку пассажиров".
схема маршрута, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2024 16:50

Фото: акимат Астаны

Пассажирам приносят извинения за доставленные неудобства и просят заранее планировать свой маршрут.

Ранее в Алматы рассказали о том, какие улицы будут перекрыты в мегаполисе из-за ремонтов дорог.

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