В Астане закрыли проезд к остановкам по проспекту Туран

В Астане закрыли проезд сразу к двум остановочным пунктам общественного транспорта, расположенным по проспекту Туран, сообщает Zakon.kz.

В городском центре мониторинга и оперативного реагирования пояснили, что мера временная.

"Проезд перекрыт к остановочным пунктам "БЦ The Square", "СК Барыс Арена" по проспекту Туран. В связи с этим маршруты № 26, 40, 42, 202 временно не осуществляют там посадку и высадку пассажиров".

Фото: акимат Астаны

Пассажирам приносят извинения за доставленные неудобства и просят заранее планировать свой маршрут.

Ранее в Алматы рассказали о том, какие улицы будут перекрыты в мегаполисе из-за ремонтов дорог.