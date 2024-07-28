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Девушки в хиджабах с муляжами автоматов напугали жителей Актау

люди, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2024 13:14 Фото: lada.kz
Две одетые в хиджаб девушки с муляжами автоматов разгуливали ночью по Актау и снимали все на видео, сообщает Zakon.kz.

По данным местного издания Lada, необычное событие, которое напугало людей, произошло поздним вечером 26 июля 2024 года.

"Мы переходили дорогу из 5-го в 4 микрорайон. Две полностью покрытые мадам шли и "стреляли" из этих автоматов. Супруг успел их сфотографировать: на кадрах видно, как они целились в переходящего поблизости с нами мужчину. Их действия сопровождались смехом. Я, если честно, от неожиданности сильно напряглась, так как сначала не поняла, были ли это шуточные автоматы. Потом только услышала звуки "выстрелов", которые были похожи на те, что издают игрушечные пистолеты", – рассказала жительница города, которая пожелала остаться анонимной.

Собеседница издания не оценила "перформанс" покрытых девушек и поделилась, что перепугалась не на шутку.

"Я уверена, они понимали, как это выглядит, и что это делалось не без задней мысли. Мне кажется, это делалось прямо целенаправленно. Это вообще не смешно. В тот момент мне реально стало страшно".
люди, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2024 13:14

Фото: lada.kz

В пресс-службе Департамента полиции Мангистауской области сообщили, что уже установили личности девушек, они оказались несовершеннолетними – 15 и 17 лет. Как оказалось, видео необычной прогулки по городу девушки решили опубликовать в соцсети TikTok, что и привлекло внимание правоохранительных органов.

"15-летняя жительница Актау 26 июля примерно в 22:30 встретилась со своей 17-летней подругой, после чего ради развлечения они купили в парке "Акбота" игрушечные автоматы. Для составления видеоконтента сняли себя на видео, которое после загрузили в социальную сеть TikTok", – сообщили в полиции.

К ответственности привлекли законных представителей подростков.

"Законные представители подростков были привлечены к административной ответственности по фактам нахождения в ночное время несовершеннолетних вне жилища без сопровождения законных представителей, а также за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Проведена профилактическая беседа, девушки поставлены на профилактический учет", – резюмировали в областном департаменте полиции.

Четыре гражданина Казахстана были задержаны по подозрению в пропаганде терроризма 26 июня 2024 года в Туркестанской области сотрудниками КНБ при координации органов прокуратуры и во взаимодействии с МВД.

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