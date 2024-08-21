От грозовых дождей с градом до сильной жары: в РГП "Казгидромет" дали прогноз на 22 августа

Синоптики рассказали корреспонденту Zakon.kz о прогнозе погода на предстоящий четверг, 22 августа 2024 года.

По данным РГП "Казгидромет", погода без осадков ожидается лишь на западе, юге республики.

"Под влиянием северо-западного циклона на большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды: ожидаются дожди с грозами, градом и шквалом, на северо-западе, востоке, в центре страны – сильные дожди... По республике ожидается усиление ветра, на севере, северо-западе, в центре страны ночью и утром –итуман. Днем в Атырауской, на юге Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара", – уточнили синоптики.

Также сообщается, что в Атырауской, Абайской, на севере Улытауской, на востоке, в центре Западно-Казахстанской, на западе, юго-востоке Мангистауской, на северо-западе Кызылординской, на северо-западе Восточно-Казахстанской области сохранится высокая пожарная опасность.

"В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, на западе, севере Алматинской, на северо-западе, в центре Мангистауской, на юго-западе, юге, северо-востоке Атырауской, на юге, в центре Восточно-Казахстанской, на востоке, юге Карагандинской, на юге Улытауской, на западе, северо-западе, юге Абайской, на юге Западно-Казахстанской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность", – добавили в РГП "Казгидромет".

Ранее синоптики заявили о приближении осени. По данным РГП "Казгидромет", с 22 по 24 августа 2024 года по республике ожидается не только прекращение осадков, но и понижение температуры воздуха даже в южных регионах.

Подробнее о том, какой будет погода в Казахстане осенью 2024 года, можете узнать по ссылке.