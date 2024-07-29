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Таза Қазақстан: жители Карагандинской области обменяли 110 тысяч бутылок на мороженое

Таза Қазақстан, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 13:42 Фото: акимат Карагандинской области
Жители Карагандинской области проявили энтузиазм, обменяв более 110 тыс. пластиковых бутылок на мороженое в рамках республиканской экологической акции "Таза Қазақстан". Акция направлена на приобщение населения к наведению порядка и заботе о чистоте окружающей среды.

В качестве поощрения за участие каждому принесшему как минимум пять пластиковых бутылок выдавали мороженое. Особую активность в борьбе за чистоту проявили дети и молодежь. В пункты приема приходили и семьями.

Карагандинцы меняли по пять пластиковых или стеклянных бутылок в парке Майкудука на мороженое. Они собрали 50 тыс. бутылок и получили 10 тыс. порций мороженого.

Самое активное участие приняли юные сладкоежки. Благодаря их усилиям в Майкудуке стало чище.

Акция продолжится и в других точках областного центра.

Таза Қазақстан, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 13:42

Фото: акимат Карагандинской области

Жители Темиртау собрали 45 тыс. бутылок, роздано 4500 порций мороженого.

"Горожане активно участвовали. В дальнейшем мы планируем проводить подобные акции на постоянной основе". Заместитель акима города Темиртау Самат Зияшев

Участники акции меняли 10 бутылок на талоны на мороженое. Организаторы не просто считали количество тары, но и проверяли ее на целостность.

Таза Қазақстан, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 13:42

Фото: акимат Карагандинской области

Шахтинцы сдали 12 500 бутылок.

"Наши жители активно откликнулись на акцию. Больше всего бутылок сдавали дети и представители среднего возраста. Люди приходили семьями, дети с бутылками, собранными по городу, волонтеры участвовали. За считаные часы город стал чище", – рассказали в отделе внутренней политики Шахтинска.

Каркаралинцы собрали 4500 бутылок. Поддержали эстафету чистоты жители Сарани, Актогайского и Абайского районов. Они собрали 2400, 3 тыс. и 2 тыс. бутылок соответственно.

Таза Қазақстан, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 13:42

Фото: акимат Карагандинской области

Жители Бухар-Жырауского, Нуринского и Шетского районов на начальном этапе акции собрали около 2500 бутылок. Собирая пластик, стекло, жители области вносят вклад в переработку отходов и поддержание чистоты в регионе. А самое главное – детям прививаются навыки экологической культуры. Никогда еще сбор мусора не был таким приятным и увлекательным занятием для юных жителей области, ведь каждого из них ждало сладкое угощение.

Таза Қазақстан, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 13:42

Фото: акимат Карагандинской области

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