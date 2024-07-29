Алматы и Восточно-Казахстанская область расширяют сотрудничество

В ходе рабочего визита в Восточно-Казахстанскую область аким Алматы Ерболат Досаев и глава региона Ермек Кошербаев договорились усилить межрегиональную кооперацию по нескольким направлениям.

На совещании было отмечено, что Алматы и Восточно-Казахстанская область имеют крепкие двусторонние экономические связи. Так, за 2023 год объем взаимной торговли составил свыше 30 млрд тенге. Однако стороны подчеркнули, что потенциал взаимовыгодного сотрудничества между регионами может быть существенно расширен.

Стороны обсудили возможности реализации проектов с сельхозтоваропроизводителями ВКО. Алматы в год потребляет 1,8 млн тонн продукции на 4,2 млрд долларов, из которых порядка 45% импортируется.

С целью обеспечить поставку потребителям Алматы сельхозпродукции, произведенной в ВКО, напрямую, минуя посредников, будет составлен шорт-лист компаний, планирующих предложить свою продукцию жителям мегаполиса и создать свои сетевые торговые точки.

Для расширения представленности восточно-казахстанских продовольственных товаров на рынках мегаполиса можно применить действующие в Алматы инструменты поддержки. К примеру, через финансирование по форвардным закупкам и оборотным займам.

Пошаговый план реализации войдет в дорожную карту сотрудничества, которая будет разработана на 2024-2025 годы.

Помимо этого для сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары СПК "Алматы" и СПК "Ертiс" окажут друг другу содействие по заключению контрактов на поставку продукции в торговые сети и на продовольственные рынки Алматы.

Также были рассмотрены вопросы взаимодействия в рамках туристического кластера. ВКО и Алматы славятся своими туристическими достопримечательностями, посещение которых планируется предлагать в виде единых турпакетов для иностранных гостей.

Во время встречи делегация Алматы поделилась опытом реализации городских проектов, основанных на применении цифровых решений, анализе и использовании больших данных. Также был представлен опыт развития индустриальной зоны и малых промышленных парков. По состоянию на II квартал этого года резиденты индустриальной зоны произвели продукцию почти на 2 трлн тенге и выплатили налогов на сумму около 54 млрд тенге. Вместе с этим в городе реализовываются 37 проектов малых промышленных парков с созданием свыше 4,4 тыс. рабочих мест.

По итогам стороны подписали меморандум о взаимном сотрудничестве, направленный на стимулирование производства сельскохозяйственной продукции в ВКО, кооперацию промышленных предприятий и меры по развитию сотрудничества между туристическими операторами двух регионов. Акимы Алматы и ВКО выразили уверенность, что данное соглашение будет способствовать выходу двустороннего сотрудничества на качественно новый уровень.