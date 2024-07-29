Как казахстанцам понять, что ребенок участвует в незаконном обороте наркотиков

Заместитель начальника Департамента по противодействию наркопреступности МВД Казахстана Бахытжан Амирханов 29 июля 2024 года на брифинге ведомства озвучил ряд рекомендаций для родителей, чтобы распознать участие детей в незаконном обороте наркотиков, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что за шесть месяцев текущего года за участие в совершении наркопреступлений задержаны 30 несовершеннолетних.

"Только на прошлой неделе задержаны двое несовершеннолетних. В Шымкенте задержан подросток, в мае окончивший среднюю школу. У него изъято 13 пакетов с мефедроном. Буквально на днях в Кокшетау задержан 14-летний подросток, у которого изъято уже 55 пакетов с мефедроном весом более 200 г. В ходе допроса подросток дал признательные показания и пояснил, что таким способом он хотел заработать деньги для покупки мопеда. В этой связи Министерство внутренних дел убедительно просит родителей усилить контроль за времяпрепровождением детей", – подчеркнул Бахытжан Амирханов.

Также он порекомендовал оценить круг общения детей, организовать их занятость во время летних каникул.

"К сожалению, органы внутренних дел имеют дело с уже совершенными преступлениями. Станут подростки совершать преступления или нет – зависит от того, сколько внимания уделяют этому вопросу родители. Необходимо изучить не только круг общения подростков. Сигналом опасности должны стать изолента, пакетики, карманные электронные весы, блистеры с таблетками или пузырьки с глазными каплями в личных вещах подростка. Фотографии подъездов, остановок, заборов, стен домов в телефоне. И самое главное – новые дорогие вещи, которые не приобретались родителями и происхождение которых подросток не хочет объяснить", – дополнил Бахытжан Амирханов.

По его данным, все эти признаки указывают на очевидную угрозу участия несовершеннолетнего в незаконном обороте наркотиков. Даже если такие признаки отсутствуют, он порекомендовал провести беседу с ребенком.

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