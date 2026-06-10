К гражданам и владельцам увеселительных заведений с важным напоминанием обратилось МВД

Сотрудники Министерства внутренних дел Казахстана перекрывают каналы распространения "веселящего газа". О борьбе с незаконным оборотом сильнодействующих веществ рассказал начальник управления Комитета по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов, сообщает Zakon.kz.

Он напомнил, что с 1 января 2026 года введена уголовная ответственность за незаконный оборот сильнодействующих веществ по ст. 301 Уголовного кодекса РК.

"В перечень таких веществ включен также и оксид азота, известный среди молодежи как "веселящий газ", – уточнил Бахытжан Амирханов.

Спикер отметил, что Комитет по противодействию наркопреступности МВД на регулярной основе проводит рейдовые мероприятия в ночных клубах и увеселительных заведениях по выявлению и пресечению фактов распространения запрещенных веществ.

"С начала года по республике зарегистрировано 49 фактов с изъятием свыше 1,5 тыс. баллонов и двух автоцистерн, ликвидирован канал поставки "веселящего газа" из соседнего государства. По всем этим фактам возбуждены уголовные дела", – проинформировал Бахытжан Амирханов.

Также он рассказал, что за незаконный оборот сильнодействующих веществ в законную силу вступил обвинительный приговор суда, по решению которого виновное лицо уже осуждено к 8 годам лишения свободы.

"МВД предупреждает всех граждан, в особенности владельцев и администраторов ночных развлекательных заведений, о недопустимости реализации и распространения оксида азота. Все причастные к перевозке, хранению и реализации запрещенных веществ лица будут привлечены к ответственности", – заявил Бахытжан Амирханов.

Ранее в МВД заявили о задержании за границей разыскиваемых преступников.