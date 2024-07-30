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У меня тоже нет воды – аким Павлодара обратился к недовольным горожанам

У меня тоже нет воды – аким Павлодара обратился к недовольным горожанам, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2024 10:23 Фото: gov.kz
В Павлодаре проходят гидравлические испытания тепловых сетей. Отсутствие воды вызывает возмущение среди жителей. Аким Хасар Хабылбеков решил не оставаться в стороне и выступил с заявлением, сообщает Zakon.kz.

Хабылбеков опубликовал пост на странице в Instagram 29 июля 2024 года и уточнил, что акимат завершает масштабную летнюю кампанию по подготовке городских коммуникаций к предстоящему отопительному сезону.

"С 29 июля начались гидравлические испытания тепловых сетей в южной части города Павлодара. Ориентировочно 5 августа начнутся аналогичные испытания и в северном сетевом районе. Их мы планируем завершить до 10 августа".Хасар Хабылбеков

В продолжение он добавил, что дом, в котором он проживает, также остался без горячей воды.

"Разделяю недовольство горожан, оставшихся без горячей воды (в доме, где я живу, ее сейчас тоже нет). Но хочу напомнить, что летние гидравлические испытания тепловых магистралей критически необходимы для подготовки Павлодара к зиме и минимизации аварийных рисков во время будущего отопительного сезона".Хасар Хабылбеков

Также аким поведал, что горячее водоснабжение жилых домов будет возобновляться по мере заполнения системы и ликвидации выявленных повреждений.

"Максимальный срок для этого процесса обозначен мною в один месяц. То есть, все проявившиеся в ходе гидравлических испытаний дефекты должны быть устранены в течение ближайших трех-четырех недель", – заключил он.

Днем ранее аким Семея Нурбол Нурсагатов выступил с необычной просьбой. Глава города попросил не переводить ему деньги и не отвечать на его звонки.

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