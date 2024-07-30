В МВД рассказали, на каких трассах Казахстана зафиксирована наиболее высокая смертность

Фото: Zakon.kz

Министр внутренних дел РК Ержан Саденов 30 июля на заседании правительства сообщил, что в Казахстане необходимо отремонтировать более 6 тыс. км дорог, отметив факты многочисленных ДТП из-за ям, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам спикера, лишь 3% республиканских дорог соответствуют требованиям безопасности.

"На таких дорогах после реконструкции смертность снижается в разы. Большую опасность представляют загородные трассы. На них приходятся почти все тяжкие ДТП по причине состояния дорог. Это указывает на системные проблемы. В этом году выданы свыше 24 тыс. предписаний акимам и учреждениям, ответственным за ремонт дорог. Несмотря на меры не снижается количество аварий", – добавил Ержан Саденов. Он подчеркнул, что наиболее высок уровень смертности на трассах Улытауской, Жетысуской, Северо-Казахстанской, Актюбинской, Алматинской и Карагандинской областей. "В июле в Карагандинской области на ремонтируемом участке Алматы-Екатеринбург за две недели в трех ДТП погибло 9 человек, травмировано 14. В Актюбинской области из-за одной ямы в двух ДТП пострадали 4 человека, один из них погиб. Такие факты есть в каждом регионе. В срочном порядке необходимо строительство более 6 тыс. км дорог с четырьмя и более полосами. В их числе трассы между областными центрами", – озвучил министр. Ранее в МВД назвали основную причину нарушений ПДД в Казахстане. Читайте также Руководители трех аэропортов в Казахстане получили замечание В Алматы перекроют тоннель и съезды транспортной развязки Штрафы и спецстоянка: что грозит подросткам-мопедистам за нарушение ПДД в Казахстане

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