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Общество

60 погибших на одном участке: в МВД назвали самые опасные дороги Казахстана

Сбитый пешеход, сбитый человек, наезд на пешехода, наезд на человека, смертельное ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2026 11:13 Фото: Zakon.kz
Министр внутренних дел Ержан Саденов 22 сентября 2026 года на заседании правительства поднял вопрос плохих дорог в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

По его данным, на дороги республиканского значения приходится половина погибших в дорожных авариях.

"Участки дорог с наибольшим числом погибших приходятся в Жамбылской области на трассе Алматы – Ташкент, где погибли 60 человек, в Алматинской области автодорога Алматы – Бишкек – 33 человека, Алматы – Усть-Каменогорск – 12 человек и Алматы – Кокпек – Коктал – 17 человек, а также в Актюбинской области Шымкент – Самара – 19 человек, в направлении Актобе – Атырау погибли 14 человек", – перечислил Саденов.

Он заявил, что качество придорожного сервиса также оставляет желать лучшего: кемпингов и пунктов питания очень мало. Водители вынуждены управлять автомобилем без отдыха, а затем засыпают за рулем.

"В целом современным требованиям соответствуют лишь 16% дорог. Необходимо построить 6 тысяч километров дорог первой категории. Эффективность таких дорог очень высока. Например, между Карагандой и Алматы введена в эксплуатацию четырехполосная магистраль. На этом участке смертность снизилась на 47%. Министерству транспорта и "КазАвтоЖол" необходимо ускорить решение этого вопроса", – подчеркнул глава МВД.

Ранее мы писали, что 5 тысяч должностных лиц наказали в Казахстане за плохие дороги.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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