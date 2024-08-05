В Алматы закроют мост на одной из развязок

В Алматы в связи с проведением среднего ремонта участков транспортной развязки Рыскулова – Кудерина введут временные ограничения движения, сообщает Zakon.kz.

C 23:00 6 августа до 11:00 8 августа движение будет полностью перекрыто на мосту в западном направлении, а также заезд с ул. Кудерина.

"На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации", – сообщили в городском акимате.

Фото: акимат Алматы

Там напомнили, что вся информация касательно ограничения движения размещена в Telegram-канале @AlmatyJoly, в социальных сетях районных акиматов и управлений, а также в сервисах 2GIS и "Яндекс карты".

Кроме того, с 23:00 9 августа до 10:00 12 августа в Ауэзовском районе Алматы будет частично ограничено движение по проспекту Абая от заправки Royal Petrol до улицы Саина в восточном направлении.