Аэропорт Балхаша приведут в порядок впервые за 17 лет

Началась реконструкция аэропорта города Балхаша. С таким заявлением выступили в пресс-службе Министерства транспорта Казахстана. Специалисты уточнили, что проводится реконструкция рулежной дорожки и перрона, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным ведомства, общая стоимость проекта составит 3,8 млрд тенге.

Стоит отметить, что аэропорт построен в 1967 году. Крайний ремонт же проводился в 2007 году.

Генеральный подрядчик уже приступил к строительно-монтажным работам.

Фото: пресс-служба Министерства транспорта РК

"На данный момент завершается фрезерование асфальтобетонных покрытий (98%), проводится разбор основания рулежной дорожки (40%) и подготовка земляного полотна. Согласно плану производства работ, монтаж бетонного покрытия предусмотрен на 15 июня 2024 года". Пресс-служба Министерства транспорта РК

Фото: пресс-служба Министерства транспорта РК

В последующем, заверили в Министерстве, запланирован капитальный ремонт аэровокзала и строительство здания службы спецтранспорта.

"Модернизация инфраструктуры аэропорта позволит создать новые возможности для развития города и туристического региона", – подчеркнули в пресс-службе.

Комитет гражданской авиации добавил, что пассажиропоток вырастет в три раза – с 13 до 40 тыс. человек в год.

28 мая 2024 года в Министерстве транспорта заявили, что из Казахстана международные полеты осуществляются в 28 стран по 121 маршруту с частотой 567 рейсов в неделю. Наибольшее количество рейсов выполняется в Россию.

