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Происшествие на Алаколе прокомментировал глава Минтранспорта

Алаколь, падение, озеро , фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2024 11:42 Фото: МЧС РК
Министерство транспорта планирует провести проверку всех воздушных судов, которые предоставляют свои услуги туристам. Об этом заявил на пресс-конференции в правительстве 30 июля 2024 года глава ведомства Марат Карабаев, сообщает Zakon.kz.

Чиновник уточнил, что по Казахстану насчитывается 263 единицы самолетов АН-2.

"При этом летную годность имеют всего 94, а остальные не имеют. Безусловно, имеется фактор, когда совершается правонарушение, и, не имея летной годности, и сертификата годности пилота, совершаются облеты. Что было, в том числе, в отношении и дельтаплана (на Алаколе. – Прим. ред.)", – заявил министр.

По его словам, по всем фактам будет проводиться дополнительная проверка.

"Это и в отношении АН-2, и дельтаплана. Каждый летательный аппарат имеет разрешение на полеты на определенный срок, то есть в течение года, в течение трех лет получает сертификаты летной годности, но данный тип не получал сертификаты летной годности. В связи с этим министерством принято решение проводить комплексную проверку всех воздушных судов и летательных аппаратов наподобие дельтапланов, в том числе самолетов АН-2", – сказал Карабаев.

25 июля 2024 года в селе Акши на Алаколе упало воздушное судно.

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Пострадали двое человек: женщину и мужчину доставили в Центральную районную больницу Алакольского района.

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