Происшествие на Алаколе прокомментировал глава Минтранспорта

Фото: МЧС РК

Министерство транспорта планирует провести проверку всех воздушных судов, которые предоставляют свои услуги туристам. Об этом заявил на пресс-конференции в правительстве 30 июля 2024 года глава ведомства Марат Карабаев, сообщает Zakon.kz.

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