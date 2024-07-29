Токаев дал ряд поручений по отопительному сезону

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 29 июля 2024 года принял министра энергетики Алмасадама Саткалиева. Тему встречи озвучили в Акорде, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным пресс-службы президента, Саткалиев представил отчет о развитии топливно-энергетического комплекса страны за первое полугодие 2024 года.

Также он сообщил, что за указанный период было добыто 44,7 млн тонн нефти, производство нефтепродуктов составило 6,78 млн тонн, добыча газа – 30,1 млрд кубометров, выработка электроэнергии – 60,4 млрд кВт ч.

Кроме того, министр проинформировал Токаева о планах ведомства по реализации крупных инвестиционных проектов, направленных на обеспечение стабильного энерго- и теплоснабжения потребителей.

В заключении рассказал о мерах по развитию возобновляемых источников энергии.

"По итогам встречи президент поручил провести соответствующую работу по подготовке к отопительному сезону и обеспечить внутренний рынок нефтепродуктами", – говорится в сообщении.

Напомним, что Токаев находился в краткосрочном отпуске с 23 по 26 июля.