Пыльная буря, гроза и жара до +40: в 13 областях РК объявили штормовое предупреждение

В 13 областях Казахстана на 31 июля объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью на юге Абайской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный, днем на востоке, юге, в центре области 15-20 м/с. Днем на юге области сильная жара +36. По области высокая пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке, юге, днем на востоке Восточно-Казахстанской области гроза. Ветер северо-западный ночью на юге области, днем на западе, юге области 15-20 м/с. На юге области сохраняется, на западе, юго-востоке области ожидается высокая пожарная опасность.

В Улытауской области днем сильная жара +35+37. На большей части области сохранится высокая, на западе области чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане днем сильная жара +35.

Днем на северо-западе Карагандинской области гроза. Ветер юго-западный, на юге области порывы 15-20 м/с. На востоке, в центре области ожидается, на северо-западе, западе, юге области сохранится высокая пожарная опасность.

На юго-востоке Павлодарской области ожидается высокая пожарная опасность.

В Туркестанской области ветер северо-восточный ночью в горных районах, днем на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте ветер северо-восточный, днем порывы 15- 20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане ветер северо-восточный днем, порывы 15- 20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Жетысуской области ветер северо-восточный в центре, на востоке порывы 15-20, ночью на востоке области временами 23-28 м/с. Днем на большей части области сохранится сильная жара +35+36. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность, на севере области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане днем сильная жара +35+36. Ожидается высокая пожарная опасность.

Днем на востоке, в центре Кызылординской области пыльная буря. Ветер северо-восточный днем на востоке, в центре области 15-20 м/с. Днем сильная жара +40. По области чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем пыльная буря. Ветер северо-восточный днем, порывы 17 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, юге Западно-Казахстанской области временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, западный на западе, севере, юге области, порывы 15-20 м/с. В Уральске днем временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, западный днем, порывы 18 м/с.

Днем на западе, севере Атырауской области гроза. Ветер юго-западный на западе, севере области, порывы 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара +35+37. На юго-западе, юго-востоке области – чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Костанайской области гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер юго-западный днем на западе, севере области, порывы 15-20 м/с. Днем на юге области сильная жара +36. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае ночью и утром гроза.

В Актюбинской области ветер южный, юго-западный днем, на западе области порывы 15-18 м/с. Днем по области сильная жара +35+37. На юге, юго-востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на северо-западе Мангистауской области гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем на севере области, порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области сильная жара +38+40.

На западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области гроза, днем град, шквал. Ночью и утром на северо-востоке области туман. Ветер юго-западный днем на западе, севере, востоке области, порывы 15-20 м/с. В Петропавловске гроза. Ветер юго-западный днем, порывы 15-20 м/с.

Ранее алматинцев призвали отложить походы в горы из-за оранжевого уровня селевой опасности.