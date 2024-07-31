Шымкент встретит август жарой в 40 градусов

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Синоптики РГП "Казгидромет" опубликовали трехдневный прогноз погоды по крупнейшим городам Казахстана. 1, 2 и 3 августа 2024 году будут жаркими в Алматы и Шымкенте. Жители же столицы могут насладиться прохладой, сообщает Zakon.kz.

Астана 1 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный ночью 2-7, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 19-21 тепла, днем сильная жара 33-35 тепла.

2 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 20-22, днем 30-32 тепла.

3 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 16-18, днем 26-28 тепла.

Алматы 1 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 20-22 тепла, днем сильная жара 34-36 градусов.

2 августа: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 2-7, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью 22-24 тепла, днем сильная жара 34-36 градусов.

3 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 22-24 тепла, днем сильная жара 34-36 градусов.

Шымкент 1 августа: небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 22-24 тепла, днем сильная жара 38-40 градусов.

2 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 23-25, днем 36-38 тепла.

3 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 20-22, днем 34-36 тепла.

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