Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Шымкент встретит август жарой в 40 градусов

Шымкент встретит август жарой в 40 градусов, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 15:48 Фото: pxhere
Синоптики РГП "Казгидромет" опубликовали трехдневный прогноз погоды по крупнейшим городам Казахстана. 1, 2 и 3 августа 2024 году будут жаркими в Алматы и Шымкенте. Жители же столицы могут насладиться прохладой, сообщает Zakon.kz.

Астана

  • 1 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный ночью 2-7, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 19-21 тепла, днем сильная жара 33-35 тепла.
  • 2 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 20-22, днем 30-32 тепла.
  • 3 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 16-18, днем 26-28 тепла.

Алматы

  • 1 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 20-22 тепла, днем сильная жара 34-36 градусов.
  • 2 августа: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 2-7, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью 22-24 тепла, днем сильная жара 34-36 градусов.
  • 3 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 22-24 тепла, днем сильная жара 34-36 градусов.

Шымкент

  • 1 августа: небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 22-24 тепла, днем сильная жара 38-40 градусов.
  • 2 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 23-25, днем 36-38 тепла.
  • 3 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 20-22, днем 34-36 тепла.

Ранее метеорологи обещали, что в ближайшие дни жару в Казахстане сменят дожди с грозами.

Читайте также

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, асфальт, ремонт дорог, асфальтобетонные работы, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы
Движение на развязке Рыскулова-Бокейханова в Алматы в течение суток будет ограничено
Названа дата начала учебного года для школьников и студентов Астаны
Названа дата начала учебного года для школьников и студентов Астаны
Алматинская область решает проблему дефицита воды, внедряя новые стратегии и технологии
Алматинская область решает проблему дефицита воды, внедряя новые стратегии и технологии
Анастасия Московчук
Казгидромет Астана Погода Алматы Шымкент 2024 год Дожди Жара Прогноз погоды
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Максим Галкин подал жалобу в Верховный суд
Максим Галкин подал жалобу в Верховный суд
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных
Проверенная мошенниками схема набирает обороты в Казахстане
деньги и калькулятор
Какое наказание ждет казахстанцев за несданную декларацию о доходах
Концерт Димаша продлят еще на один день
Зрители из 50 стран решили приехать на второй день шоу Димаша в Астане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: