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Палящая жара вернется в Казахстан: появился прогноз погоды на август-2024

Палящая жара вернется в Казахстан: появился прогноз погоды на август-2024, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 16:36 Фото: freepik
Август завершает сезон лета, и на большей части Казахстана месяц начнется с неустойчивой погоды. Об этом говорится в консультативном прогнозе погоды, которым синоптики поделились с корреспондентом Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", с прохождением атмосферных фронтов в августе на большей части республики ожидаются кратковременные дожди c грозами, в отдельных районах – сильные дожди с вероятностью града и порывистого ветра.

В первой декаде месяца прогнозируется небольшое колебание температуры воздуха:

  • на севере, в центре республики ночью от +13+18°С до +17+22°С, днем от +20+25°С до +25+30°С, на юге региона до +35+37°С;
  • на западе страны ночью от +15+20°С до +20+25°С, днем от +28+33°С до +36+41°С;
  • на юге и юго-востоке республики ночью от +18+23°С до +22+27°С, днем от +29+36°С до +35+43°С;
  • в восточных регионах ночью от +12+18°С до +15+23°С, днем от +23+30°С до +28+35°С.
"В течение второй и третьей декад августа на территории республики будет наблюдаться чередование барических образований. Жаркие и сухие дни будут сменяться прохладными и дождливыми, временами с грозами и градом".РГП "Казгидромет"

Основной фон температуры воздуха:

  • в западных регионах составит ночью +10+20°C, днем +20+30°С, в отдельные дни повышение температуры воздуха ночью до +20+25°С, днем до +35+41°С;
  • в северных регионах страны понижение температуры воздуха ночью от +13+18°С до +5+10°С, днем от +28+33°С до +15+20°С;
  • в центре и на востоке страны – колебание ночью от +13+18 до +7+12°С, днем от +24+29°С до +19+24°С, в отдельные дни понижение температуры воздуха ночью до +4+9°С, днем до +16+21°С;
  • на юго-западе, в южных регионах республики температура воздуха будет колебаться ночью от +15+20°С до +9+14°С, днем от +32+37°С до +29+34°С.

"Прогноз на месяц следует использовать как консультативный, который в последующем корректируется по мере изменения синоптической ситуации и уточняется прогнозами погоды на декаду", – пояснили в РГП "Казгидромет".

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Ранее синоптики рассказали о том, какой будет погода в Казахстане в первые три дня последнего месяца лета – с 1 по 3 августа 2024 года. Согласно прогнозу, аномальную жару в стране сменят дожди с грозами.

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