Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Саммит ШОС в Астане: Служба госохраны обратилась к астанчанам

Саммит ШОС в Астане: Служба госохраны обратилась к астанчанам , фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2024 22:04 Фото: Instagram/sgork_official
Служба государственной охраны Казахстана 27 июня обратилась к жителям и гостям Астаны в связи с подготовкой к саммиту Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает Zakon.kz.

В ведомстве предупредили, что в пятницу, 28 июня, в столице будут перекрывать дороги.

"Уважаемые жители и гости города Астаны! На этапе подготовки к саммиту ШОС с 28 июня текущего года на отдельных улицах столицы будут вводиться временные ограничения на передвижение транспортных средств и пешеходов. Подготовительные мероприятия предусматривают использование ресурсов специальных государственных и правоохранительных органов, а также Вооруженных сил РК, в том числе военной авиации", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что со 2 по 4 июля аналогичные ограничения будут введены в районах Есиль, Нура и Алматы.

"Просим жителей и гостей Астаны отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям по обеспечению безопасности", – заключили в Службе госохраны.

Саммит ШОС пройдет в столице 3-4 июля.

Ранее первый заместитель министра внутренних дел Казахстана Марат Кожаев в кулуарах Сената 27 июня 2024 года прокомментировал информацию о запрете передвижения на самокатах во время проведения саммита ШОС. 

Также Марат Кожаев рассказал, кто и как будет охранять столицу в дни проведения саммита ШОС. Высказался он и о возможности закрыть въезд в Астану.

Читайте также

Сообщники Аблязова и Храпунова проиграли акимату Алматы в суде США
Сообщники Аблязова и Храпунова проиграли акимату Алматы в суде США
Павел Дуров приехал в Казахстан
Павел Дуров приехал в Казахстан
AMANAT подвела итоги реализации предвыборной программы
AMANAT подвела итоги реализации предвыборной программы
Диана Абдуллаева
Астана ШОС 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Спад жары и сильные дожди ожидаются в Казахстане
Спад жары и сильные дожди ожидаются в Казахстане
Казахстанцы пока не понимают последствий – рынок платежных организаций о рисках уничтожения отрасли
Казахстанцы пока не понимают последствий – о рисках уничтожения отрасли платежных организаций
Прервите разговор: важное заявление сделал Нацбанк Казахстана
Прервите разговор: важное заявление сделал Нацбанк Казахстана
ДТП
Четверо погибших и сгоревшее авто – ДТП в Алматы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: