Саммит ШОС в Астане: Служба госохраны обратилась к астанчанам

Служба государственной охраны Казахстана 27 июня обратилась к жителям и гостям Астаны в связи с подготовкой к саммиту Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает Zakon.kz.

В ведомстве предупредили, что в пятницу, 28 июня, в столице будут перекрывать дороги.

"Уважаемые жители и гости города Астаны! На этапе подготовки к саммиту ШОС с 28 июня текущего года на отдельных улицах столицы будут вводиться временные ограничения на передвижение транспортных средств и пешеходов. Подготовительные мероприятия предусматривают использование ресурсов специальных государственных и правоохранительных органов, а также Вооруженных сил РК, в том числе военной авиации", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что со 2 по 4 июля аналогичные ограничения будут введены в районах Есиль, Нура и Алматы.

"Просим жителей и гостей Астаны отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям по обеспечению безопасности", – заключили в Службе госохраны.

Саммит ШОС пройдет в столице 3-4 июля.

Ранее первый заместитель министра внутренних дел Казахстана Марат Кожаев в кулуарах Сената 27 июня 2024 года прокомментировал информацию о запрете передвижения на самокатах во время проведения саммита ШОС.

Также Марат Кожаев рассказал, кто и как будет охранять столицу в дни проведения саммита ШОС. Высказался он и о возможности закрыть въезд в Астану.

