Улицы перекроют, военная авиация проведет учения: что ждет Астану 9-14 октября
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Служба государственной охраны Казахстана выступила с важным обращением к жителям и гостям Астаны, сообщает Zakon.kz.
Согласно оповещению, в связи с подготовкой и проведением в столице Казахстана ряда международных политических мероприятий 10-14 октября 2026 года на отдельных участках улиц столицы будут введены временные ограничения на передвижение транспортных средств.
"Мероприятия предусматривают использование ресурсов специальных государственных, правоохранительных органов и Вооруженных сил РК".Служба государственной охраны РК
Кроме того, с 9 октября в воздушном пространстве столицы будут проводиться тренировочные полеты военной авиации.
"Просим жителей и гостей Астаны отнестись с пониманием к мероприятиям по обеспечению безопасности, проводимым во время важного события международного уровня".Служба государственной охраны РК
Ранее сообщалось, что грузовому транспорту ограничили движение на трассе, связывающей центр и север Казахстана.
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