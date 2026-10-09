Улицы перекроют, военная авиация проведет учения: что ждет Астану 9-14 октября

Служба государственной охраны Казахстана выступила с важным обращением к жителям и гостям Астаны, сообщает Zakon.kz.

Согласно оповещению, в связи с подготовкой и проведением в столице Казахстана ряда международных политических мероприятий 10-14 октября 2026 года на отдельных участках улиц столицы будут введены временные ограничения на передвижение транспортных средств.

"Мероприятия предусматривают использование ресурсов специальных государственных, правоохранительных органов и Вооруженных сил РК". Служба государственной охраны РК

Кроме того, с 9 октября в воздушном пространстве столицы будут проводиться тренировочные полеты военной авиации.

"Просим жителей и гостей Астаны отнестись с пониманием к мероприятиям по обеспечению безопасности, проводимым во время важного события международного уровня". Служба государственной охраны РК

Ранее сообщалось, что грузовому транспорту ограничили движение на трассе, связывающей центр и север Казахстана.