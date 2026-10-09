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События

Улицы перекроют, военная авиация проведет учения: что ждет Астану 9-14 октября

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, туризм в Казахстане, туризм в Астану, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 10:39 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Служба государственной охраны Казахстана выступила с важным обращением к жителям и гостям Астаны, сообщает Zakon.kz.

Согласно оповещению, в связи с подготовкой и проведением в столице Казахстана ряда международных политических мероприятий 10-14 октября 2026 года на отдельных участках улиц столицы будут введены временные ограничения на передвижение транспортных средств.

"Мероприятия предусматривают использование ресурсов специальных государственных, правоохранительных органов и Вооруженных сил РК".Служба государственной охраны РК

Кроме того, с 9 октября в воздушном пространстве столицы будут проводиться тренировочные полеты военной авиации.

"Просим жителей и гостей Астаны отнестись с пониманием к мероприятиям по обеспечению безопасности, проводимым во время важного события международного уровня".Служба государственной охраны РК

Ранее сообщалось, что грузовому транспорту ограничили движение на трассе, связывающей центр и север Казахстана.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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