Сильная жара в Алматы и Астане: в каких регионах объявлено штормовое предупреждение

В Астане, Алматы, а также 15 областях Казахстана на 1 августа объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Карагандинской области ожидается ветер восточный, юго-восточный, днем на юге области порывы 15-20 м/с. Днем на бальшей части области ожидается сильная жара 35 градусов. На севере области ожидается, на большей части области сохранится высокая пожарная опасность.

1-3 августа днем на большей части Жетысуской области сохранится сильная жара 35-38 градусов. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность, на юго-востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане 1-3 августа днем сохранится сильная жара 36-38 градусов и высокая пожарная опасность.

Днем на севере Павлодарской области ожидается гроза. Днем ожидается сильная жара 35-37 градусов. На юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Павлодаре днем ожидается сильная жара 35 градусов.

Днем 1 августа в горных районах Алматинской области, сутки 2 августа на юге, в горных районах области временами ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный на севере, юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области сохранится сильная жара 35-38 градусов. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, в центре области — чрезвычайная пожарная опасность. В Конаеве 1-2 августа днем сохранится сильная жара 35-37 градусов. Ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматы 1-2 августа днем ожидается сильная жара 35-36 градусов. Ожидается высокая пожарная опасность.

В Астане днем ожидается сильная жара 35 градусов. Ожидается высокая пожарная опасность.

Днем на юге Абайской области сохраняется сильная жара 38 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, в центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ожидается высокая пожарная опасность.

На юге, западе Восточно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Утром и днем на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, южный днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. На юге, востоке области ожидается высокая пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке, юге Атырауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 35 градусов. На юго-западе, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Утром и днем на западе, севере, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ветер юго-западный утром и днем на востоке области 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 37 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер южный, юго-восточный днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный на севере, востоке области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, севере, днем на северо-востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер западный, ночью на западе, днем на западе, востоке области порывы 15-18 м/с. Днем на юге, юго-востоке области сохраняется сильная жара 36 градусов. На юге, юго-востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актобе ночью ожидается гроза.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный с переходом на северо-западный днем на севере, востоке области 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 40-41 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается сильная жара 40-41 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на востоке, днем на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный днем на западе области порывы 15-20 м/с.

1 августа днем, 2 августа сутки в горных районах Жамбылской области ожидается гроза, ветер северо-восточный с переходом на юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. Также в эти днем на северо-западе области ожидается сильная жара 41 градус. На большей части области ожидается высокая, на северо-западе, юго-востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе 2 августа днем ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. 1-2 августа днем ожидается сильная жара 38 градусов и высокая пожарная опасность.

Ранее госметеослужба "Казгидромет" выпустила общий прогноз погоды по территории Казахстана на четверг, 1 августа 2024 года. Подробнее можно узнать здесь.

