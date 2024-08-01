Жара до +42, шквал, град и гроза ожидаются в Астане и Алматы и 14 областях РК

В Астане и Алматы, а также в 14 областях Казахстана на 2 августа объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Астане ожидается гроза. Сохранится высокая пожарная опасность.



В Алматы – гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15 м/с.

На севере, востоке, юге Костанайской области гроза. Ветер юго-западный, западный утром и днем на западе, востоке, юге области, порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



На юге Абайской области ветер северо-восточный, 15-20 м/с. Днем сильная жара +35+38. Сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, в центре области чрезвычайная пожарная опасность. В Семее днем сильная жара +35. Сохраняется высокая пожарная опасность.



Днем в Восточно-Казахстанской области сильная жара +36. На юге области сохраняется, на севере, в центре области ожидается высокая пожарная опасность.

Днем на севере, в горных районах Туркестанской области ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, 15-20 м/с. Днем на западе, в пустынных районах области сильная жара +41. На большей части области и в Шымкенте сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане днем сильная жара +41. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на севере, востоке Западно-Казахстанской области гроза. Ветер западный, юго-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске днем гроза. Ветер западный, юго-западный днем, порывы 18 м/с.



В Мангистауской области ветер северо-восточный на севере, востоке области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Ночью на севере Карагандинской области, днем на западе, севере, востоке области гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем на севере, западе, юге области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области сильная жара +36. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность. В Караганде ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.



Днем на севере, востоке, в центре Улытауской области гроза. Ветер северо-западный днем, порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара +35+37. На большей части области сохранится высокая, на западе области чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане днем гроза. Ветер северо-западный днем, порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара +35+36.



Ночью на севере, юге, востоке, днем на большей части Акмолинской области гроза. Днем на западе, севере, востоке области град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, севере, востоке области, порывы 15-20 м/с. На юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау днем гроза. Ветер юго-западный днем, порывы 15 м/с.

Днем в центре Кызылординской области пыльная буря. Ветер западный, северо-западный днем на большей части области, 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара +40+42. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем пыльная буря. Ветер западный днем, 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара +40. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



В Актюбинской области ветер западный, северо-западный днем на севере, западе области, порывы 15-18 м/с. На юге, юго-востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актобе днем ветер западный, северо-западный, порывы 15 м/с.



В Атырауской области ветер западный, юго-западный днем на севере области, порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара +35+36. На юго-западе, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



На западе, севере, юге Павлодарской области гроза. Ветер юго-восточный на севере, западе области, 15-20 м/с. Днем сильная жара +35+36. На южной половине области сохраняется высокая пожарная опасность. В Павлодаре днем сильная жара +35.



Днем на востоке Северо-Казахстанской области сильный дождь. Ночью на севере, юге области гроза, днем на севере, востоке, юге области гроза, град, шквал. Ночью и утром на западе области туман. Ветер юго-западный ночью на юге области, днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске гроза, днем град. Ветер юго-западный, днем порывы 15 м/с.

Ранее синоптики рассказали корреспонденту Zakon.kz о том, какой будет погода в Казахстане в предстоящую пятницу, 2 августа 2024 года.