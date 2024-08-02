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Алматы и Шымкент ждут очень жаркие выходные

Алматы и Шымкент ждут очень жаркие выходные, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2024 15:02 Фото: unsplash
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 3, 4 и 5 августа 2024 года. По их данным, в Астане пройдут дожди с грозами, также возможен туман. А вот жителям Алматы и Шымкента придется прятаться от палящей жары, сообщает Zakon.kz.

Астана

  • 3 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем возможен град. Температура воздуха ночью +16+18°, днем +26+28°.
  • 4 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град, шквал. Днем порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +25+27°.
  • 5 августа: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман. Температура воздуха ночью +11+13°, днем +25+27°.

Алматы

  • 3 августа: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +22+24°, днем сильная жара +33+35°.
  • 4 августа: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +21+23°, днем сильная жара +34+36°.
  • 5 августа: переменная облачность, в конце дня – кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +23+25°, днем сильная жара +34+36°.

Шымкент

  • 3 августа: небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +22+24°, днем +36+38°.
  • 4 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер поднимется до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +19+21°, днем +36+38°.
  • 5 августа: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +21+23°, днем +36+38°. 

Ранее метеорологи предупредили, что в выходные температура в стране может подняться до 45 градусов. Подробнее читайте здесь.

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