Алматы и Шымкент ждут очень жаркие выходные
Фото: unsplash
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 3, 4 и 5 августа 2024 года. По их данным, в Астане пройдут дожди с грозами, также возможен туман. А вот жителям Алматы и Шымкента придется прятаться от палящей жары, сообщает Zakon.kz.
Астана
- 3 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем возможен град. Температура воздуха ночью +16+18°, днем +26+28°.
- 4 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град, шквал. Днем порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +25+27°.
- 5 августа: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман. Температура воздуха ночью +11+13°, днем +25+27°.
Алматы
- 3 августа: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +22+24°, днем сильная жара +33+35°.
- 4 августа: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +21+23°, днем сильная жара +34+36°.
- 5 августа: переменная облачность, в конце дня – кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +23+25°, днем сильная жара +34+36°.
Шымкент
- 3 августа: небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +22+24°, днем +36+38°.
- 4 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер поднимется до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +19+21°, днем +36+38°.
- 5 августа: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +21+23°, днем +36+38°.
Ранее метеорологи предупредили, что в выходные температура в стране может подняться до 45 градусов. Подробнее читайте здесь.
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