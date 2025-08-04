Актуальный список документов для зачисления в детсад в Казахстане
Фото: pexels
О том, какие документы необходимы для оформления ребенка в детский сад, рассказали казахстанцам в пресс-службе Министерства просвещения, сообщает Zakon.kz.
Специалисты уточнили, что прием в дошкольные организации осуществляется в течение всего года.
Также в заявлении ведомства за 4 августа 2024 года говорится, что государственные услуги по постановке на очередь, приему документов и выдаче направлений оказываются местными исполнительными органами через веб-портал "электронного правительства" или объекты информатизации.
Список документов для зачисления в детсад выглядит следующим образом:
- направление на прием;
- заявление;
- документ, удостоверяющий личность получателя услуги (одного из родителей или законного представителя), или цифровой документ из службы электронных документов;
- свидетельство о рождении ребенка или цифровой документ из сервиса электронных документов;
- карта профилактических прививок, форма №065/e;
- паспорт здоровья ребенка формы №052-2/у;
- справка формы №027/у;
- заключение по необходимости психолого-медико-педагогической консультации (для детей с особыми образовательными потребностями).
Фото: Telegram/oqu_agartu
Ранее в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения поведали подробно о том, какую помощь от государства получают многодетные семьи и награжденные матери в Казахстане.
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