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Актуальный список документов для зачисления в детсад в Казахстане

Детский сад, детские сады, детсады, детский садик, детские садики, дети, няни, няня, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2025 15:27 Фото: pexels
О том, какие документы необходимы для оформления ребенка в детский сад, рассказали казахстанцам в пресс-службе Министерства просвещения, сообщает Zakon.kz.

Специалисты уточнили, что прием в дошкольные организации осуществляется в течение всего года.

Также в заявлении ведомства за 4 августа 2024 года говорится, что государственные услуги по постановке на очередь, приему документов и выдаче направлений оказываются местными исполнительными органами через веб-портал "электронного правительства" или объекты информатизации.

Список документов для зачисления в детсад выглядит следующим образом:

  • направление на прием;
  • заявление;
  • документ, удостоверяющий личность получателя услуги (одного из родителей или законного представителя), или цифровой документ из службы электронных документов;
  • свидетельство о рождении ребенка или цифровой документ из сервиса электронных документов;
  • карта профилактических прививок, форма №065/e;
  • паспорт здоровья ребенка формы №052-2/у;
  • справка формы №027/у;
  • заключение по необходимости психолого-медико-педагогической консультации (для детей с особыми образовательными потребностями).

Фото: Telegram/oqu_agartu

Ранее в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения поведали подробно о том, какую помощь от государства получают многодетные семьи и награжденные матери в Казахстане.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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