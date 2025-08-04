Актуальный список документов для зачисления в детсад в Казахстане

О том, какие документы необходимы для оформления ребенка в детский сад, рассказали казахстанцам в пресс-службе Министерства просвещения, сообщает Zakon.kz.

Специалисты уточнили, что прием в дошкольные организации осуществляется в течение всего года.

Также в заявлении ведомства за 4 августа 2024 года говорится, что государственные услуги по постановке на очередь, приему документов и выдаче направлений оказываются местными исполнительными органами через веб-портал "электронного правительства" или объекты информатизации.

Список документов для зачисления в детсад выглядит следующим образом:

направление на прием;

заявление;

документ, удостоверяющий личность получателя услуги (одного из родителей или законного представителя), или цифровой документ из службы электронных документов;

свидетельство о рождении ребенка или цифровой документ из сервиса электронных документов;

карта профилактических прививок, форма №065/e;

паспорт здоровья ребенка формы №052-2/у;

справка формы №027/у;

заключение по необходимости психолого-медико-педагогической консультации (для детей с особыми образовательными потребностями).

Фото: Telegram/oqu_agartu

Ранее в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения поведали подробно о том, какую помощь от государства получают многодетные семьи и награжденные матери в Казахстане.