Казахстан поддержал усилия США для стабилизации ситуации на Ближнем Востоке

Пресс-служба Министерства иностранных дел Казахстана высказалась относительно инициативы США по стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, Казахстан решительно поддерживает усилия мирового сообщества, направленные на стабилизацию ситуации на Ближнем Востоке.

"Приветствуем мирную инициативу Белого дома, основные положения которой предусматривают прекращение огня между Израилем и ХАМАС, освобождение заложников, обеспечение гуманитарной помощи, а также последующее восстановление сектора Газа при поддержке международного сообщества". Пресс-служба МИД РК

МИД выразил надежду, что предложенные меры, в случае их реализации, позволят прекратить кровопролитие и жертвы среди мирного населения, а также создать предпосылки для достижения мира в регионе.

"Подтверждаем неизменную позицию Казахстана, что единственным решением многолетнего конфликта является создание Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме на основе формулы "два государства для двух народов". Пресс-служба МИД РК

31 мая президент США Джо Байден представил новый план по прекращению огня в секторе Газа.



1 июня сообщалось, что Казахстан и США обсудили стратегическое партнерство в Вашингтоне.