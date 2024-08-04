В августе жилье подешевело в восьми городах Казахстана

Квартиры начали дорожать в Казахстане. Средние цены на вторичном рынке демонстрируют небольшую положительную динамику, сообщает Zakon.kz.

По данным популярного сайта по продаже недвижимости, по итогам июля жилье стало дороже по сравнению с предыдущим месяцем в девяти городах страны, а подешевело – в восьми. При этом снижение цен в большинстве случаев незначительное.

Заметнее всего стоимость жилых квадратов выросла в Актау, прибавил +4.5%. В пределах полупроцента квартиры подорожали в Кызылорде, Талдыкоргане, Актобе. В остальных городах рост минимальный.

В Астане цены на недвижимость выросли в среднем на 0.2%, в Алматы – на 0.4%. В Шымкенте зафиксирован небольшой спад – 0.3%.

"По сравнению с январем квартиры подешевели в девяти городах. В Шымкенте, Караганде, Усть-Каменогорске, Павлодаре, Таразе снижение длится с мая-июня. В Алматы, Костанае, Семее, Кокшетау, Кызылорде в июле понижение индекса замедлилось", – говорят аналитики.

В то же время вторичка подорожала:

в Актау – на 7.7%;

в Петропавловске – на 4.5%;

в Уральске – на 2.1%;

в Актобе – на 1.9%;

в Талдыкоргане – на 0.8%;

в Кокшетау – на 0.6%;

в Астане – на 0.2%.

По итогам июля средняя цена за квадратный метр жилья в Казахстане составила 371.2 тысячи тенге.

О том, как будет складываться ситуация на рынке недвижимости страны, рассказал журналистам 26 июля 2024 года председатель Комитета по делам строительства и ЖКХ Бакытжан Жунисбеков. По его словам, резкого падения цен на квартиры казахстанцам ждать не приходится.

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