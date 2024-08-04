Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В августе жилье подешевело в восьми городах Казахстана

цены на недвижимость, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2024 11:58 Фото: pixabay
Квартиры начали дорожать в Казахстане. Средние цены на вторичном рынке демонстрируют небольшую положительную динамику, сообщает Zakon.kz.

По данным популярного сайта по продаже недвижимости, по итогам июля жилье стало дороже по сравнению с предыдущим месяцем в девяти городах страны, а подешевело – в восьми. При этом снижение цен в большинстве случаев незначительное.

Заметнее всего стоимость жилых квадратов выросла в Актау, прибавил +4.5%. В пределах полупроцента квартиры подорожали в Кызылорде, Талдыкоргане, Актобе. В остальных городах рост минимальный.

В Астане цены на недвижимость выросли в среднем на 0.2%, в Алматы – на 0.4%. В Шымкенте зафиксирован небольшой спад – 0.3%.

"По сравнению с январем квартиры подешевели в девяти городах. В Шымкенте, Караганде, Усть-Каменогорске, Павлодаре, Таразе снижение длится с мая-июня. В Алматы, Костанае, Семее, Кокшетау, Кызылорде в июле понижение индекса замедлилось", – говорят аналитики.

В то же время вторичка подорожала:

  • в Актау – на 7.7%;
  • в Петропавловске – на 4.5%;
  • в Уральске – на 2.1%;
  • в Актобе – на 1.9%;
  • в Талдыкоргане – на 0.8%;
  • в Кокшетау – на 0.6%;
  • в Астане – на 0.2%.

По итогам июля средняя цена за квадратный метр жилья в Казахстане составила 371.2 тысячи тенге.

О том, как будет складываться ситуация на рынке недвижимости страны, рассказал журналистам 26 июля 2024 года председатель Комитета по делам строительства и ЖКХ Бакытжан Жунисбеков. По его словам, резкого падения цен на квартиры казахстанцам ждать не приходится.

Ранее эксперты рассказали, когда выгоднее арендовать жилье и что будет с ценами на съемные квартиры осенью 2024 года.

Читайте также

ремонт дороги
Участок шоссе Каркаралы частично перекроют в Астане на четыре дня
Вместе с пиццей алматинцам доставили важную информацию от ДЧС
Вместе с пиццей алматинцам доставили важную информацию от ДЧС
Общественный транспорт Астаны, автобус в Астане, автобусы
В Астане пять автобусных маршрутов изменили схему движения
Андрей Дюсупов
Недвижимость 2024 год Квартиры Цены
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Купленную в Алматы халву проверили в лаборатории
Купленную в Алматы халву проверили в лаборатории
Владимир Пресняков и Наталья Подольская уехали из России
Владимир Пресняков и Наталья Подольская уехали из России
Канделаки ответила на вопрос
Тина Канделаки ответила на "некорректный" вопрос о своем прошлом
Олимпийские игры
На Олимпиаде прошел самый неравнозначный поединок
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: