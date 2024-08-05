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Казахстанское молоко превратится в мороженое в Саудовской Аравии

Казахстанское молоко превратится в мороженое в Саудовской Аравии, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2024 10:48 Фото: акимат Алматинской области
Недавно крупные компании "Шин-Лайн" и Al-alameya Group подписали важный меморандум о сотрудничестве. В рамках данного соглашения казахстанское молоко станет основным ингредиентом для мороженого, производимого в Саудовской Аравии.

Церемония подписания состоялась при участии акима Алматинской области Марата Султангазиева, который отметил значимость данного проекта для обеих сторон.

Глава региона выразил уверенность в успешной реализации соглашения, подчеркнув его стратегическую важность для развития экономических связей между Казахстаном и Саудовской Аравией. "Шин-Лайн", известный казахстанский производитель молочной продукции, возьмет на себя обеспечение стабильных поставок высококачественного молока. В свою очередь, Al-alameya Group, лидер пищевой промышленности Саудовской Аравии, займется производством мороженого по уникальной рецептуре.

"Сотрудничество с казахстанскими партнерами открывает новые возможности для компании. Мы рады сотрудничеству с казахстанскими партнерами и уверены, что наше мороженое, созданное из отборного казахстанского молока, придется по вкусу потребителям". Владелец компании Al-alameya Group Шавки Абдулсатар Абду Сидик

Андрей Шин, владелец "Шин-Лайн", подчеркнул важность данного соглашения для укрепления экспортного потенциала компании.

"Это соглашение – важный шаг в развитии экспортного потенциала нашей компании," – отметил он.

Первые партии мороженого, созданного на основе казахстанского молока, ожидается увидеть на прилавках магазинов Саудовской Аравии уже в следующем году.

Казахстанское молоко превратится в мороженое в Саудовской Аравии, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2024 10:48

Фото: акимат Алматинской области

Таким образом, заключенное соглашение открывает новые горизонты для казахстанского бизнеса на международном уровне. Казахстанское молоко станет основой для мороженого в Саудовской Аравии, что подчеркивает высокий уровень качества казахстанской продукции и доверие к ней на международной арене.

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