Уборочная в Акмолинской области оказалась под угрозой срыва

Жители Жаксынского района, что в Акмолинской области, остались без сена и рискуют потерять урожай зерновых. Как выяснилось, люди не могут добраться до своих полей с пшеницей и сенокосов. Сотни тысяч гектаров сельхозугодий остались на другом берегу Есиля, сообщает Zakon.kz.

Мост, соединяющий два берега Есиля в Жаксынском районе, самый длинный в Акмолинской области, его протяженность – 300 м, отмечает КТК. 80 лет переправа была единственной дорогой жизни для сразу нескольких аулов. Долгое время путепровод был бесхозным, на баланс власти его взяли только три года назад.

"Этот мост у нас соединяет на данный момент четыре поселка: Казахстан, Кирсакан, Есильский, Генеральский. На посевную отремонтировали крестьяне его, делали, но все хуже и хуже с ним, он кренится. В данный момент сенокос, и ребята не могут вывозить сено оттуда". Житель с. Жанакима Сергей Марченко

После паводков путепровод официально признали аварийным и запретили движение по нему. Но закрыть мост не получается, потому что это единственная дорога на другой берег. Грузовики и сельхозтехника теперь здесь не ездят. Легковушки приходится пропускать.

"На той стороне у нас имеется 336 жителей. Находится 100 тыс. га посевной площади, 22 тыс. сельхозживотных, у нас выпас скота идет большой. У нас имеется шесть тысяч сенокосных угодий. На свой страх и риск мы пропускаем, да. Каждый день у нас выставлены посты, смотрим, для этого, вот видите, с этой стороны подсыпали сами". Замакима Жаксынского района Бахтияр Касенов

Из-за аварийного моста в районе оказалась под угрозой срыва уборочная страда. Чтобы на поля на том берегу зашла сельхозтехника, местные спешно сооружают новую переправу. Строить приходится своими силами, без всяких разрешительных документов и экспертиз. Соединить берега местные пытаются на месте старого переезда, о котором рассказали аксакалы.

"Для этого моста у нас нет никаких разрешений, мы не брали, да, действительно. Но нам пришлось делать, потому что критическое состояние на той стороне у нас находится. Данный мост мы делаем совместно с сельхозтоваропроизводителями. По рассказам жителей, был брод в советское время, когда не было моста, на ту сторону переезжали на тракторах". Бахтияр Касенов

На разработку ПСД на ремонт аварийного моста уже выделили 44 млн тенге. После того как вся техническая документация будет готова, власти начнут искать подрядчика. Когда именно начнется ремонт переправы, пока не известно. До начала уборки урожая в регионе осталось около месяца. Местные надеются, что успеют соорудить свой самодельный мост и он выдержит тяжелую технику и грузовики с зерном.



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