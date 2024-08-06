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Уникальная карта паводка 2024 года в Атырауской области передана в музей

Уникальная карта паводка 2024 года в Атырауской области передана в музей, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 10:45 Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
Важным аспектом является учет космических снимков, которые обеспечивают актуальную информацию о гидрологических изменениях.

Уникальность новой карты паводков 2024 года заключается в ее детализированности и точности. Она отображает границы разливов, направления потока воды, и критически важные объекты инфраструктуры, дамбы и каналы.

Карта также выделяет населенные пункты, наиболее подверженные затоплению, что помогает оптимально разместить защитные сооружения и определить зоны, требующие особого внимания.

Уникальная карта паводка 2024 года в Атырауской области передана в музей, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 10:45

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Отметим, что в ходе подготовки к паводкам текущего года была найдена карта паводка на реке Жайык, разработанная 30 лет назад. Эта карта содержит информацию о местах, где река выходила из берегов и затапливала населенные пункты. В 1993-1994 годах уровень воды на Урале достигал критических отметок, и ситуация могла повториться в этом году. Карта стала важным инструментом для борьбы с паводком.

Важность данной карты отметил и глава региона Серик Шапкенов.

"Две карты паводков на реке Жайык — одна созданная 30 лет назад, и другая разработанная в 2024 году — имеют критическое значение для обеспечения безопасности региона. Первая карта фиксирует исторические данные о местах затопления, что позволяет понять природные особенности паводков и их повторяемость. Новая карта 2024 года учитывает современные изменения в гидрологическом режиме реки и адаптирована к текущим условиям. Использование обеих карт вместе поможет разрабатывать эффективные противопаводковые меры для защиты населения и инфраструктуры в будущем", отметил Серик Шапкенов.
Уникальная карта паводка 2024 года в Атырауской области передана в музей, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 10:45

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

В рамках подготовки к паводкам в Атырауской области вдоль реки Жайык построено 590 километров защитных дамб и уложено 5 миллионов мешков с песком. На берегоукрепительные работы было мобилизовано около 2 000 единиц техники. Круглосуточно дежурили 2 000 сотрудников различных учреждений и организаций. Мангистауская, Жамбылская, Туркестанская области направили спецтехнику и оказали помощь в борьбе с паводками. В борьбе с паводками приняли участие более 20 тысяч атыраусцев.

Уникальная карта паводка 2024 года в Атырауской области передана в музей, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 10:45

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

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