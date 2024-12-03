Паводки 2024 года: какие уроки извлекли власти Атырауской области

Аким Атырауской области на брифинге в СЦК 3 декабря рассказал, что сделано для ликвидации последствий паводков в регионе, передает корреспондент Zakon.kz.

Серик Шапкенов признал, что весна в этом году была непростой.

"Как вы знаете, поднялся уровень реки Жайык, возникла угроза подтопления населенных пунктов. Общими усилиями мы выдержали стихийное бедствие. По поручению главы государства, при поддержке правительства, при содействии населения, предприятий и бизнеса была проделана большая работа. Я должен сказать, что никто из жителей региона не остался равнодушным в этой ситуации. На возведение защитных береговых дамб выходили даже старики и дети. Помощь поступала и из других регионов страны. Надо признать, что в этом году воды пришло много. В последний раз такое явление было 30 лет назад", – говорил он.

Несмотря на это, по его словам, ни в один из пригородных населенных пунктов вода не зашла.

"В Атырауской области 2662 жителям, пострадавшим от паводка, были выплачены компенсации. От малого и среднего бизнеса поступило 369 обращений, и им выплачено 4,5 млрд тенге. По сельскому хозяйству поступило 112 заявок, аграриям выделено 1,1 млрд тенге. Для обеспечения жильем пострадавших во время паводка в регионе были построены 104 дома. В том числе в городе Кульсары – 100, Кызылкогинском районе – четыре. В целом по Атырауской области протяженность поврежденных паводковыми водами дорог составляла 27,9 км, в том числе шесть мостов. В настоящее время отремонтировано и заасфальтировано 25 км дорог. Отремонтированы три моста", – подчеркнул глава региона.

Для предотвращения паводка вдоль берегов реки Жайык и каналов в общей сложности было построено 590 км дамб. Очищено и прокопано 30 км каналов.





Для улучшения прохождения воды в устье реки Жайык в месте ее впадения в Каспийское море были проведены дноуглубительные работы протяженностью 10 км.





Всего на противопаводковых работах было задействовано около 4 тыс. единиц техники и более 25 тыс. граждан, из них более 1 тыс. военнослужащих.

"Все это 590 км дамб мы узакониваем и берем на баланс. Для содержания построенных плотин и гидросооружений в области создано учреждение "Табигат". Дамбы и защитные сооружения будут на ежедневном нашем мониторинге. На их обслуживание будут выделяться соответствующие средства. Пользуясь случаем, хочу выразить искреннюю благодарность каждому жителю Атырауской области, предприятиям и волонтерам, оказавшим поддержку, всем гражданам, приехавшим на помощь из других регионов. Жители области доказали, что наша сила – в единстве. Наши общие усилия показали, что сообща мы справимся с любой бедой", – заявил Серик Шапкенов.

Также отмечается, что для предотвращения паводков в Жылыойском районе также проводится ряд работ. В частности, на реках Курсай и Жем будут проведены дноуглубительные работы на 95 километрах. На сегодня очищено и углублено 43 км. В Жылыойском районе будут построены дамбы для защиты города Кульсары, сел Шокпартогай, Тургызба и Аккиизтогай. Планируется очистить канал Куржем, Камысколь и другие водоемы протяженностью 6,6 км. На каналах будет проведена реконструкция водопропускных сооружений.

Что касается выводов, то, по словам главы региона, после этой стихии был утвержден план работы по предотвращению паводков.

"С января возобновит работу оперативный штаб Атырауской области, который займется координацией всех мероприятий по подготовке к паводку. В целом работа по улучшению социально-экономического положения Атырауской области будет продолжена непрерывно и системно", – заверил он.

Он также рассказал, когда начнется ремонт автодорог Атырау – Урал и Доссор – Кульсары, пострадавших из-за паводков.

"Эти дороги республиканского значения. Проведены работы и временно открыт проезд. Проводит "КазАвтоЖол" свои процедуры. Там проводится работа по переводу их в дороги первой категории. Мы предложили учесть те проблемы, которые обнаружили во время паводков. В том числе была налицо нехватка водопропускных сооружений, труб. Они учтут это в своей работе и, как проведут свои процедуры, полностью приведут в соответствие. Я отметил, что 85% дорог приведены в соответствии, остается еще 25%. По возможности сделаем в этом году, планируем до конца года в целом завершить эти (восстановительные. – Прим. ред.) работы", – резюмировал Шапкенов.

В целом, по данным акимата, протяженность автодорог по Атырауской области составляет 1927 км. В прошлом году уровень удовлетворительных дорог в регионе составил 76%, на сегодня этот показатель достиг 78%. В этом году проведено дорожное строительство на 312,8 км. В частности, реконструировано 115,9 км автодорог, капитальный ремонт проведен на 82,3 км, средний – на 31 км, построено 83,6 км новых дорог.