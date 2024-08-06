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Лазейку при поступлении в казахстанские университеты раскрыл министр

Приемная комиссия , фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 13:08 Фото: Twitter/rebcen
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек в кулуарах правительства 6 августа 2024 года рассказал о лазейке, которой пользуются абитуриенты для поступления в казахстанские университеты, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В министерстве озвучили специальности с наиболее высоким конкурсом. Так, на первом месте оказалась специальность по подготовке учителей физической культуры. Количество претендентов составляет 5609 человек на 600 грантов.

Специальности , фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 13:08

Фото: пресс-служба Министерства науки и высшего образования

Журналисты уточнили у министра, с чем связан такой высокий интерес к специальности.

"Как правило, для педагогических специальностей повышенная стипендия. Они получают стипендию больше. Спроса как такового большего нет. Туда поступить проще и (абитуриенты. – Прим. ред.) выбирают путь наименьшего сопротивления. Нам надо проводить информационную работу, потому что для ветеринаров, машиностроителей, теплоэнергетики конкурса нет вообще. Туда гарантировано точно можно поступить. Но все равно все идут на "моду, дизайн", "международные отношения", – дополнил Саясат Нурбек.

Также журналисты уточнили, не может ли быть связан такой высокий спрос на эту специальность с тем, что у студентов есть возможность перейти на другую специальность после первого курса, что может стать лазейкой для них. Кроме того, для поступления на учителя физической культуры необходимо сдать всего два предмета на ЕНТ и два творческих экзамена.

"Такие факторы тоже есть, к сожалению. Грант остается за студентом. Поэтому какие-то вещи нам надо ужесточить. Да, творческие экзамены легче и быстрее. Грант – индивидуальный. Он присуждается на человека. Сами себя обманывают", – дополнил он.

В 2024 году пороговые баллы для поступления в вузы Казахстана остались прежними.

Так, самые высокие пороговые баллы на образовательные программы "Право" и "Педагогические науки" – не менее 75. А желающим поступить на специальности "Сельское хозяйство и биоресурсы" и "Ветеринария" в национальные вузы требуется набрать не менее 60 баллов.

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