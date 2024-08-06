На 95 млн тенге оштрафовали директоров за отсутствие турникетов и тревожных кнопок

Не все школы выполняют требования по обеспечению безопасности детей. Министр внутренних дел Ержан Саденов на заседании правительства 6 августа 2024 года рассказал, какой штраф за невыполнение обязанностей оплатили нарушители, сообщает Zakon.kz.

Ержан Саденов отметил, что на предмет соблюдения правил безопасности проверены 2 655 объектов образования.



"Выявлено более тысячи нарушений. К ответственности привлечено 340 руководителей. Они оштрафованы на 95 млн тенге", – отметил он.

При этом он отметил, что на сегодня организации образования оснащены видеонаблюдением. Однако с Центра оперативного управления (ЦОУ) интегрированы только 55% видеокамер частных организаций. В этом плане наихудшая ситуация, отметил глава МВД, в Жамбылской, Восточно-Казахстанской областях и Алматы.

"Тревожными кнопками оснащены 85% частных объектов. Меньше всего их в Восточно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской. Следующее – это вопросы охраны объектов. Объекты образования, в которых свыше 700 человек, должны привлекать лицензированную охрану. Сейчас ими обеспечена охрана 79% государственных объектов. В то же время, низкий показатель в Туркестанской, Актюбинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Костанайской областях. По частным организациям – она составляет 65%. Слабо организована работа в Жетысуской, Актюбинской и Атырауской областях. В отдельных объектах охранники – это простые "вахтеры", пенсионеры", – подчеркнул Ержан Саденов.

Министр указал на то, что в таких условиях не исключается пронос опасных веществ и предметов.

Один такой случай произошел в прошлом году в Петропавловске. 13 февраля 2023 года девятиклассник принес в школу топор и нож и ранил троих детей.