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Не во всех школах Казахстана уже установили турникеты и тревожные кнопки

школа, безопасность, дети , фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 11:47 Фото: akorda.kz
Министр просвещения Гани Бейсембаев на заседании правительства 6 августа 2024 года заявил, что еще не во всех школах решен вопрос обеспечения безопасности детей, сообщает Zakon.kz.

Гани Бейсембаев заявил, что приоритетной задачей государства остается обеспечение безопасности детей и защита их прав.

Между тем, по его словам, на текущий момент 72% государственных школ заключили договоры с лицензированными охранными агентствами. Оснащены тревожными кнопками лишь 87% школ.

"Установка турникетов проведена в 62% школах. Подключены к центрам оперативного управления органов внутренних дел 70% школ. Хочу отметить недостаточную работу Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской, Туркестанской областей", – заявил глава Минпросвещения.

Низкие темпы обеспечения безопасности дороги в школу отмечаются в Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской областях.

Всего запланировано оборудование 1873 пешеходных переходов, в том числе 563 со светофорным регулированием, установление 1800 искусственных дорожных неровностей, свыше 20 тыс. пешеходных ограждений, более 15 тыс. дорожных знаков, 2400 автостоянок.

Ранее стало известно, обеспечат ли всех школьников бесплатным горячим питанием. Об этом можно прочитать по ссылке.

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