Полицейские отжимались перед гражданским: МВД сделало заявление

Фото: Zakon.kz

В Казнете распространяется видео, на котором около девяти полицейских отжимаются и приседают перед человеком в гражданской одежде, сообщает Zakon.kz.

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