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Полицейские отжимались перед гражданским: МВД сделало заявление

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 18:41 Фото: Zakon.kz
В Казнете распространяется видео, на котором около девяти полицейских отжимаются и приседают перед человеком в гражданской одежде, сообщает Zakon.kz.

Кадры вызвали у казахстанцев неоднозначную реакцию и вопросы относительно ситуации. В МВД Казахстана прокомментировали Zakon.kz этот ролик. 

"По факту проводится служебная проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка", – заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Начальника Департамента полиции Жамбылской области Арманбека Баймурзина временно отстранили от должности из-за видео, которое распространялось в Сети. 

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