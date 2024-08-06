Полицейские отжимались перед гражданским: МВД сделало заявление
Фото: Zakon.kz
В Казнете распространяется видео, на котором около девяти полицейских отжимаются и приседают перед человеком в гражданской одежде, сообщает Zakon.kz.
Кадры вызвали у казахстанцев неоднозначную реакцию и вопросы относительно ситуации. В МВД Казахстана прокомментировали Zakon.kz этот ролик.
"По факту проводится служебная проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка", – заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось о другом инциденте. Начальника Департамента полиции Жамбылской области Арманбека Баймурзина временно отстранили от должности из-за видео, которое распространялось в Сети.
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