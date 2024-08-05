Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Десятки тысяч потерял блогер из Костаная, желая заработать

Тенге, деньги, заработная плата, Казахстан, национальная валюта, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2024 12:22 Фото: Zakon.kz
Костанайского блогера оштрафовали на 77 тыс. тенге за фейк о тонировке передних стекол автомобиля. Детали судебного разбирательства рассказали Zakon.kz в пресс-службе городского суда.

Дело в отношении блогера по ч. 5 ст. 456-2 КоАП (Размещение, распространение ложной информации) рассматривал Специализированный суд по административным правонарушениям Костаная.

Согласно материалам дела, 25 июля 2024 года блогер опубликовал в социальной сети недостоверную информацию о разрешении на тонировку передних и передне-боковых стекол автомобилей "в целях предпринимательской деятельности".

На судебном заседании он признал свою вину и подтвердил, что разместил непроверенные сведения.

"Суд постановил оштрафовать блогера на 77 532 тенге. Постановление суда в законную силу не вступило", – заявили в суде.

Ранее сообщалась, что 21-летняя казахстанская блогер и актриса Алина Ким, получившая известность под прозвищем Хомяк (Хома), поделилась с поклонниками радостной новостью. Как оказалось, она побывала в Диснейленде.

Читайте также

Бесплатное и льготное питание школьникам
Бесплатное и льготное питание школьникам: как будет работать новая система
Казахстанское молоко превратится в мороженое в Саудовской Аравии
Казахстанское молоко превратится в мороженое в Саудовской Аравии
Парк культуры и отдыха им. М. Горького, весна, Алматы
Ливни и жара до +45 градусов ожидают казахстанцев
Анастасия Московчук
Костанай 2024 год Штрафы Фейки Блогеры Фейки
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Купленную в Алматы халву проверили в лаборатории
Купленную в Алматы халву проверили в лаборатории
Сергею Шнурову запретили пить алкоголь
Сергею Шнурову запретили пить алкоголь
Алсу нежно обратилась к маме, которой исполнилось 70 лет
Алсу нежно обратилась к маме, которой исполнилось 70 лет
Стало известно с кем будет биться Нурбек Оралбай за &quot;золото&quot; на Олимпиаде
Стало известно, с кем будет биться Нурбек Оралбай за "золото" на Олимпиаде
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: