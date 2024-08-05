Десятки тысяч потерял блогер из Костаная, желая заработать

Костанайского блогера оштрафовали на 77 тыс. тенге за фейк о тонировке передних стекол автомобиля. Детали судебного разбирательства рассказали Zakon.kz в пресс-службе городского суда.

Дело в отношении блогера по ч. 5 ст. 456-2 КоАП (Размещение, распространение ложной информации) рассматривал Специализированный суд по административным правонарушениям Костаная.

Согласно материалам дела, 25 июля 2024 года блогер опубликовал в социальной сети недостоверную информацию о разрешении на тонировку передних и передне-боковых стекол автомобилей "в целях предпринимательской деятельности".

На судебном заседании он признал свою вину и подтвердил, что разместил непроверенные сведения.

"Суд постановил оштрафовать блогера на 77 532 тенге. Постановление суда в законную силу не вступило", – заявили в суде.

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