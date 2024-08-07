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Новый автобусный маршрут появится в Астане

В Астане запустят новый автобусный маршрут, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2024 09:56 Фото: автопарк №1
В ближайшее дни в столице запустят еще один новый маршрут № 62, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 7 августа 2024 года в City Transportation Systems, маршрут свяжет микрорайоны "Үркер" и "Отау". Охватит такие основные точки, как ТРЦ "Сарыарка", мечеть "Хазрет Султан", № 2 детская городская больница.

"Для обслуживания маршрута выделено 15 автобусов, интервал движения составит 11-20 минут. Дату запуска и схему движения маршрута сообщим дополнительно", – отметили в CTS.

Это восьмой по счету новый маршрут запущенный в этом году. До этого на линию выехали маршруты №42, №55, №58, №63, №201, №202, №203. Отметим, что три последних маршрута – ночные.  

Ирина Капитанова
Астана 2024 год Автобусы
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