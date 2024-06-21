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Жительница Астаны за 100 млн тенге обещала смягчить приговор Куандыку Бишимбаеву

Жительница Астаны за 100 млн тенге обещала смягчить приговор Куандыку Бишимбаеву, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2024 15:19 Фото: pexels, Telegram/Jogargy_sot
В Агентстве Казахстана по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) 21 июня 2024 года заявили, что жительница Астаны подозревается в хищении 100 млн тенге путем обмана под предлогом смягчения приговора Куандыка Бишимбаева, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза, Антикоррупционной службой по заявлению родственников Куандыка Бишимбаева проводится досудебное расследование в отношении жительницы столицы "Г".

"Она подозревается в покушении на мошенничество в особо крупном размере, то есть в завладении 100 млн тенге путем обмана под предлогом смягчения приговора Бишимбаеву К. Наряду с этим действия подозреваемой квалифицированы по подстрекательству к даче взятки в особо крупном размере", – говорится в сообщении.

Антикор проверяет другие эпизоды ее преступной деятельности.

"С санкции суда подозреваемая взята под стражу. Расследование продолжается".Антикоррупционная служба

Согласно ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Вместе с тем, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Также агентство обращает внимание на продолжающиеся случаи мошенничества, в том числе сопряженного с подстрекательством к даче взятки, под предлогом решения тех или иных вопросов, связанных с деятельностью государственных органов.

"Если вы столкнулись с подобным фактом, просим обращаться в Антикор по короткому номеру "1424" или в Telegram-бот @antikorkz_bot", – добавили в Антикоррупционной службе.

Напомним, 13 мая 2024 года Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы, а Бахытжана Байжанова – к четырем годам лишения свободы.

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Адвокат Бишимбаева намерен подать четыре апелляции
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27 мая стало известно, что апелляционные жалобы на приговор суда первой инстанции по делу Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова поступили в столичный городской суд. Позже адвокат Бишимбаева озвучил суть апелляционных жалоб.

14 июня председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РК Назгуль Рахметуллина рассказала, как долго может рассматриваться апелляция по уголовному делу в отношении Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова.

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