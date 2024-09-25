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Осужденный за многомилионные хищения и взятку Агабеков проиграл апелляцию: озвучены детали дела

Апелляция, Агабеков, Астана, центр зеленых технологий, апелляция, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2024 15:39 Фото: рixabay
Экс-председатель правления НАО "Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов" Олжас Агабеков, осужденный на 9 лет, оспорил приговор в апелляционной инстанции, но проиграл, сообщает Zakon.kz.

В суде Астаны 25 сентября раскрыли детали дела.

Приговором межрайонного суда по уголовным делам от 2 августа 2024 года Агабеков был признан виновным в получении взятки в крупном размере, мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. По совокупности уголовных правонарушений его приговорили к девяти годам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и субъектах квазигосударственного сектора.

"Агабеков, занимая должность председателя правления НАО "Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов", то есть являясь лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, с 6 апреля по 11 декабря 2023 года необоснованно выплатил себе, своему заместителю, руководителю службы внутреннего аудита и корпоративному секретарю вознаграждение за 2022 год в сумме 8 220 166 тенге, что является крупным размером", – озвучили детали в суде.

Кроме того, с 30 ноября по 4 декабря 2023 года он организовал павильон стран Центральной Азии в 28-й конференции сторон по климатическим условиям в Дубаи (ОАЭ). И из поступившей спонсорской помощи в сумме 329 млн тенге обманным путем завладел более 121 млн тенге.

"1 февраля 2024 года Агабеков за способствование продажи офсетных единиц одного из ТОО в количестве 708 тыс. тонн на сумму более 1 млрд тенге другому ТОО, получил в Астане взятку в виде денег в сумме 35 млн тенге", – продолжили в суде.

Там сообщили, что вина осужденного доказана показаниям представителей потерпевших и свидетелей, актами проверок, результатами проведенных обысков, протоколами выемки сведений из телефонов, видеозаписями, заключениями специалистов, актом экспертизы и другими материалами уголовного дела.

"Не согласившись с приговором, осужденный, защитники подали апелляционные жалобы, просили оправдать. Постановлением судебной коллегии по уголовным делам суда города Астаны от 25 сентября 2024 года приговор суда оставлен без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения", – резюмировали в суде.

Судебный акт вступил в законную силу.

24 сентября 2024 года сообщалось, что гендиректора квазигоскомпании осудили в Астане за взятку в 170 млн тенге.

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