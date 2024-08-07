Работы на теплосетях создадут трудности жителям Жетысуского района в Алматы
Фото: Zakon.kz
В Жетысуском районе Алматы временно закроют проезд на одном из участков по улице Павлодарской для проведения ремонтных работ на теплосетях. Об этом предупредили в ТОО "Алматинские тепловые сети", сообщает Zakon.kz.
Согласно объявлению:
"С 23:00 8 августа до 12:00 19 августа в Жетысуском районе движение автотранспорта будет ограничено по улице Павлодарской от дома №136 до улицы Макатаева".
Движение будет закрыто в обе стороны.
Фото: ТОО "Алматинские тепловые сети"
В планах специалистов заменить трубопровод, эксплуатируемый с 1981 года.
Подача горячего водоснабжения на период проведения реконструкции будет сохранена.
Жителей и гостей города в очередной раз призывают с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Ранее сообщалось, что 7 августа в Алматы частично ограничат движение на одном из участков по улице Манаса на время устранения просадки асфальтного покрытия.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript