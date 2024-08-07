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Работы на теплосетях создадут трудности жителям Жетысуского района в Алматы

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, асфальт, ремонт дорог, асфальтобетонные работы, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2024 15:48 Фото: Zakon.kz
В Жетысуском районе Алматы временно закроют проезд на одном из участков по улице Павлодарской для проведения ремонтных работ на теплосетях. Об этом предупредили в ТОО "Алматинские тепловые сети", сообщает Zakon.kz.

Согласно объявлению:

"С 23:00 8 августа до 12:00 19 августа в Жетысуском районе движение автотранспорта будет ограничено по улице Павлодарской от дома №136 до улицы Макатаева".

Движение будет закрыто в обе стороны.

Работы на теплосетях создадут трудности жителям Турксибского района в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2024 15:48

Фото: ТОО "Алматинские тепловые сети"

В планах специалистов заменить трубопровод, эксплуатируемый с 1981 года.

Подача горячего водоснабжения на период проведения реконструкции будет сохранена.

Жителей и гостей города в очередной раз призывают с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Ранее сообщалось, что 7 августа в Алматы частично ограничат движение на одном из участков по улице Манаса на время устранения просадки асфальтного покрытия.

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