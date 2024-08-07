Работы на теплосетях создадут трудности жителям Жетысуского района в Алматы

Фото: Zakon.kz

В Жетысуском районе Алматы временно закроют проезд на одном из участков по улице Павлодарской для проведения ремонтных работ на теплосетях. Об этом предупредили в ТОО "Алматинские тепловые сети", сообщает Zakon.kz.

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